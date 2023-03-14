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Кремль будет использовать Лукашенко для углубления сотрудничества с Ираном – ISW

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У России были свои цели в поездке Лукашенко в Иран, отмечают эксперты
У России были свои цели в поездке Лукашенко в Иран, отмечают эксперты
Фото: president.gov.by

Недавние международные поездки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко могут быть связаны со стремлениями России помочь Ирану противодействовать западным санкциям. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 13 марта.

Эксперты напомнили, что Лукашенко 13 марта в Тегеране встретился с официальными лицами Ирана, чтобы расширить двустороннее сотрудничество и поддержать смягчение санкций. Президент Ирана Ибрагим Раиси и Лукашенко подписали восемь соглашений о сотрудничестве в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства, культуры и других. 

"Лукашенко часто действовал как вассал Кремля в недавних поездках в зарубежные страны, и его визит в Тегеран, вероятно, является частью более широких усилий Кремля по обеспечению постоянной поддержки Ирана перед лицом международных санкций. 11 марта иранские государственные СМИ, в частности, объявили, что Иран завершил сделку по покупке боевых самолетов Су-35 у России. Это указывает на то, что военные, политические и экономические соглашения между Тегераном и Москвой продолжают приносить пользу обеим сторонам. Кремль, вероятно, продолжит использовать Лукашенко для углубления сотрудничества с Тегераном", – говорится в отчете.

Контекст:

Иран и Беларусь помогают России вести войну против Украины. 

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы

За помощь в российской агрессии США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели против Беларуси и Ирана дополнительные санкции. Эти два государства находились под западными санкциями и до того: Иран – за отказ выполнять обязательства по ядерной сделке и разработку ядерного оружия, Беларусь – за фальсификацию результатов президентских выборов 2020 года и насильственное подавление мирных протестов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Иран, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Кремль, Ибрагим Раиси, ISW
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