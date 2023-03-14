Кремль будет использовать Лукашенко для углубления сотрудничества с Ираном – ISW

У России были свои цели в поездке Лукашенко в Иран, отмечают эксперты Фото: president.gov.by

Эксперты напомнили, что Лукашенко 13 марта в Тегеране встретился с официальными лицами Ирана, чтобы расширить двустороннее сотрудничество и поддержать смягчение санкций. Президент Ирана Ибрагим Раиси и Лукашенко подписали восемь соглашений о сотрудничестве в сферах торговли, транспорта, сельского хозяйства, культуры и других.

"Лукашенко часто действовал как вассал Кремля в недавних поездках в зарубежные страны, и его визит в Тегеран, вероятно, является частью более широких усилий Кремля по обеспечению постоянной поддержки Ирана перед лицом международных санкций. 11 марта иранские государственные СМИ, в частности, объявили, что Иран завершил сделку по покупке боевых самолетов Су-35 у России. Это указывает на то, что военные, политические и экономические соглашения между Тегераном и Москвой продолжают приносить пользу обеим сторонам. Кремль, вероятно, продолжит использовать Лукашенко для углубления сотрудничества с Тегераном", – говорится в отчете.