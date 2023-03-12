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Посол Украины в Беларуси: Результаты визита Лукашенко в Китай – это успех белорусской дипломатии

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У Лукашенко и Си Цзиньпина давние личные отношения, отметил дипломат
У Лукашенко и Си Цзиньпина давние личные отношения, отметил дипломат
Фото: EPA

Визит самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Китай стал возможным благодаря желанию Китая разблокировать потенциальный путь транзита китайских товаров на Запад, заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, опубликованном 10 марта.

Журналисты попросили Кизима прокомментировать этот визит, отметив, что по его поводу есть "полярные мнения" – от повышения рисков китайской помощи России транзитом через Беларусь до, напротив, появления у Лукашенко "балансира, позволяющего дистанцироваться от войны". 

"Сугубо с дипломатической точки зрения это успех белорусской дипломатии. Там было подписано 27 соглашений и контракты заключили на $3,5 млрд. Был ли он очень положительным для Лукашенко – спорный вопрос. Китай всегда делает то, что ему нужно", – ответил посол. 

Он пояснил, что КНР рассматривала Беларусь как хаб для транзита китайских товаров и услуг на Запад, но сейчас этот транзитный путь прекратился. Он согласился с экспертами, которые говорят, что "было желание Китая разблокировать эти отношения".

Кизим подчеркнул, что у Беларуси есть балансирование между Китаем и Россией есть, так как любое государство "не может опираться только на один столб и ищет несколько опор".

"Тем более Лукашенко и [президент КНР] Си Цзиньпинь знают друг друга довольно давно. И у них есть определенные личные отношения. Но по результатам я не видел прорывных вещей. Это логическое продолжение встреч ШОС в Самарканде, когда было условлено сделать всепогодное стратегическое сотрудничество", – сказал дипломат. 

Говоря о потенциальном транзите товаров через Беларусь в Россию, посол акцентировал, что Китай "очень умерен" в плане того, как развивать военно-техническое сотрудничество.

"Хотя белорусы построили с помощью Китая РСЗО "Полонез", которой всегда пугают. Мы знаем, что Китай придерживается позиции не поставлять оружие в конфликтные зоны. Но будем смотреть", – подытожил он.

Контекст:

Лукашенко был с визитом в Пекине с 28 февраля по 2 марта. Перед поездкой Лукашенко назвал Си Цзиньпина своим "старым другом, очень умным, мудрым, творческим и современным человеком". В ходе визита она также заявил о "всецелой поддержке" инициативы Китая по международной безопасности.

Как отмечал CNN, встреча "ключевого автократического союзника" президента РФ Владимира Путина с лидером Китая произошла на фоне обострения отношений Вашингтона и Пекина из-за опасений, что Китай может принять решение о предоставлении России летальной помощи. 

Перед этим Лукашенко и Си Цзиньпин встречались в Самарканде во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года. Во время встречи они договорились повысить уровень отношений двух стран до "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", пишет БЕЛТА.

Теги: Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, экономика, Си Цзиньпин, Пекин, торговля, Игорь Кизим, ШОС
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