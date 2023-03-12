Посол Украины в Беларуси: Результаты визита Лукашенко в Китай – это успех белорусской дипломатии

Журналисты попросили Кизима прокомментировать этот визит, отметив, что по его поводу есть "полярные мнения" – от повышения рисков китайской помощи России транзитом через Беларусь до, напротив, появления у Лукашенко "балансира, позволяющего дистанцироваться от войны".

"Сугубо с дипломатической точки зрения это успех белорусской дипломатии. Там было подписано 27 соглашений и контракты заключили на $3,5 млрд. Был ли он очень положительным для Лукашенко – спорный вопрос. Китай всегда делает то, что ему нужно", – ответил посол.

Он пояснил, что КНР рассматривала Беларусь как хаб для транзита китайских товаров и услуг на Запад, но сейчас этот транзитный путь прекратился. Он согласился с экспертами, которые говорят, что "было желание Китая разблокировать эти отношения".

Кизим подчеркнул, что у Беларуси есть балансирование между Китаем и Россией есть, так как любое государство "не может опираться только на один столб и ищет несколько опор".

"Тем более Лукашенко и [президент КНР] Си Цзиньпинь знают друг друга довольно давно. И у них есть определенные личные отношения. Но по результатам я не видел прорывных вещей. Это логическое продолжение встреч ШОС в Самарканде, когда было условлено сделать всепогодное стратегическое сотрудничество", – сказал дипломат.

Говоря о потенциальном транзите товаров через Беларусь в Россию, посол акцентировал, что Китай "очень умерен" в плане того, как развивать военно-техническое сотрудничество.

"Хотя белорусы построили с помощью Китая РСЗО "Полонез", которой всегда пугают. Мы знаем, что Китай придерживается позиции не поставлять оружие в конфликтные зоны. Но будем смотреть", – подытожил он.