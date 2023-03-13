"Можем быть очень полезны друг другу". Лукашенко и Раиси подписали дорожную карту сотрудничества и договорились вместе обходить санкции

Лукашенко и Раиси сошлись во мнении, что "санкции – это время возможностей" Фото: EPA

Документ предусматривает развитие взаимодействия Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сферах образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Во время встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси Лукашенко заявил, что последние два года, когда контакты между Беларусью и Ираном несколько ослабли, показали, "насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире".

Он подчеркнул, что Иран был колыбелью "одной из самых продвинутых в коммерческом и культурном плане цивилизаций... задолго до того, как была открыта Америка".

"Говоря современным языком, ваши предки знали о логистике, экспорте, транзите гораздо больше тех, кто более 40 лет душит вашу страну санкциями и пытается насаждать так называемые демократические ценности... Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", – сказал Лукашенко.

По его словам, они с Раиси "едины во мнении, что санкции – это время возможностей" и очень важно "не потерять это время".

В свою очередь Раиси заявил журналистам после встречи, что Иран готов поделиться с Беларусью своим опытом противостояния санкциям, сообщает белорусское госагентство БЕЛТА.

"Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Исламской Республики Иран, мы за это время смогли достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Республикой Беларусь в этом направлении", – сказал президент Ирана.

По его мнению, визит Лукашенко может стать "отправной точкой в развитии двусторонних отношений".