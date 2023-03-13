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"Можем быть очень полезны друг другу". Лукашенко и Раиси подписали дорожную карту сотрудничества и договорились вместе обходить санкции

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Лукашенко и Раиси сошлись во мнении, что "санкции это время возможностей"
Лукашенко и Раиси сошлись во мнении, что "санкции – это время возможностей"
Фото: EPA

По итогам визита самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко в Иран 13 марта между странами была подписана дорожная карта всестороннего сотрудничества на 2023–2026 годы. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Документ предусматривает развитие взаимодействия Беларуси и Ирана в политической, экономической, консульской, научно-технической сферах, а также в сферах образования, культуры, искусства, СМИ и туризма.

Во время встречи с президентом Ирана Ибрагимом Раиси Лукашенко заявил, что последние два года, когда контакты между Беларусью и Ираном несколько ослабли, показали, "насколько мы нужны друг другу, насколько тесно мы должны сотрудничать в этом мире".

Он подчеркнул, что Иран был колыбелью "одной из самых продвинутых в коммерческом и культурном плане цивилизаций... задолго до того, как была открыта Америка".

"Говоря современным языком, ваши предки знали о логистике, экспорте, транзите гораздо больше тех, кто более 40 лет душит вашу страну санкциями и пытается насаждать так называемые демократические ценности... Каждый раз я с большим уважением наблюдаю, с каким упорством ваш народ противостоит внешнему давлению, попыткам навязать чужую волю. И как вы, несмотря ни на что, развиваете современные технологии и ядерную энергетику. И, как мы сегодня определились с президентом Ирана, мы можем быть очень полезны друг другу, если по-настоящему объединим свои усилия", – сказал Лукашенко.

По его словам, они с Раиси "едины во мнении, что санкции  это время возможностей" и очень важно "не потерять это время".

В свою очередь Раиси заявил журналистам после встречи, что Иран готов поделиться с Беларусью своим опытом противостояния санкциям, сообщает белорусское госагентство БЕЛТА

"Несмотря на те угрозы и санкции, которые применяют против Исламской Республики Иран, мы за это время смогли достичь высоких результатов и трансформировать санкции в возможности. Мы готовы делиться нашим опытом с дружественной страной Республикой Беларусь в этом направлении", – сказал президент Ирана.

По его мнению, визит Лукашенко может стать "отправной точкой в развитии двусторонних отношений".

Контекст:

Иран и Беларусь помогают России вести войну против Украины. 

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

По информации украинских военных, Россия использует в Украине по крайней мере три модели иранских беспилотников: дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. По данным американских СМИ, Иран также поставляет РФ боеприпасы

За помощь в российской агрессии США, Великобритания, Евросоюз и другие страны ввели против Беларуси и Ирана дополнительные санкции. Эти два государства находились под западными санкциями и до того: Иран – за отказ выполнять обязательства по ядерной сделке и разработку ядерного оружия, Беларусь – за фальсификацию результатов президентских выборов 2020 года и насильственное подавление мирных протестов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске.

Теги: Иран, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, сотрудничество, Ибрагим Раиси
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