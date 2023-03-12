"Кто как обзывается..." Посол Украины в ответ на ругань Лукашенко в адрес Зеленского напомнил слова Путина

"Спикер МИД Олег Николенко четко сказал, что это от бессилия. Лукашенко всегда позволял себе оскорбительные высказывания. Это его стиль, он такой человек. С моей точки зрения, он оскорбил сам себя и ту часть белорусского общества, которая его поддерживает. Но это от бессилия", – сказал Кизим.

Посол процитировал слова президента РФ Владимира Путина, которым тот в марте 2021 года ответил лидеру США Джо Байдену, назвавшему его убийцей.

"Можно еще вспомнить слова его ближайшего друга Путина: "Кто сам обзывается – тот так и называется". Вот оно до них доходит. Они любят повторять такие вещи и копировать своего лучшего друга", – добавил Кизим.