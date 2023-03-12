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"Кто как обзывается..." Посол Украины в ответ на ругань Лукашенко в адрес Зеленского напомнил слова Путина

Посол предложил Лукашенко вспомнить слова "его ближайшего друга" Путина
Посол предложил Лукашенко вспомнить слова "его ближайшего друга" Путина
Фото: EPA

Находящийся у власти в Беларуси Александр Лукашенко руганью в адрес президента Владимира Зеленского показал свое бессилие и оскорбил сам себя, считает посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Об этом он сказал в интервью LIGA.net, опубликованном 10 марта.

"Спикер МИД Олег Николенко четко сказал, что это от бессилия. Лукашенко всегда позволял себе оскорбительные высказывания. Это его стиль, он такой человек. С моей точки зрения, он оскорбил сам себя и ту часть белорусского общества, которая его поддерживает. Но это от бессилия", – сказал Кизим.

Посол процитировал слова президента РФ Владимира Путина, которым тот в марте 2021 года ответил лидеру США Джо Байдену, назвавшему его убийцей.

"Можно еще вспомнить слова его ближайшего друга Путина: "Кто сам обзывается – тот так и называется". Вот оно до них доходит. Они любят повторять такие вещи и копировать своего лучшего друга", – добавил Кизим.

Контекст:

26 февраля оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики, заявила о повреждении редкого российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска. Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. 

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в Беларуси этот факт поначалу отрицали).

Лукашенко 7 марта подтвердил инцидент в Мачулищах, назвав его "терактом". Он обвинил в этом "украинского диверсанта" и 20 его "пособников" из Беларуси, СБУ и ЦРУ, а также заявил, что все они якобы задержаны белорусскими силовиками. 

По мнению Лукашенко, президент Украины не мог не знать о такой операции. Он обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен". При этом Лукашенко заверил, что Беларусь не намерена быть втянутой в войну.

В МИД категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского.

В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Теги: Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Игорь Кизим
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