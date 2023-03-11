Иран объявил о заключении договора с РФ на покупку Су-35

В Иране заявили, что самолеты Су-35 технически приемлемы для страны.
Представительство Ирана в ООН добавило, что контракт о закупке истребителей могли осуществить, поскольку в 2020 году завершился срок действия условия, согласно которому для закупки основных обычных вооружений Ирану нужно одобрение Совбеза ООН.
Никаких деталей – ни о стоимости контракта, ни о количестве истребителей, которые получит Иран от России, – публично не озвучивается.
Израильский "12 канал" со ссылкой на западную разведку сообщил в конце декабря 2022 года, что в качестве платы за поставку в Россию иранских дронов-камикадзе Тегеран получит от Москвы до 24 истребителей Су-35.
Иранские летчики уже учатся летать на таких самолетах, отмечали СМИ.