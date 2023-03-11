Иран объявил о заключении договора с РФ на покупку Су-35

Иран официально не сообщал, сколько истребителей закупил у России Фото: depositphotos.com

В Иране заявили, что самолеты Су-35 технически приемлемы для страны.

Представительство Ирана в ООН добавило, что контракт о закупке истребителей могли осуществить, поскольку в 2020 году завершился срок действия условия, согласно которому для закупки основных обычных вооружений Ирану нужно одобрение Совбеза ООН.

Никаких деталей – ни о стоимости контракта, ни о количестве истребителей, которые получит Иран от России, – публично не озвучивается.