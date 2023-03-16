ГОРДОН
 
 
МИР

На Pornhub появилась реклама ЧВК "Вагнер"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пригожин теперь вербует наемников и через Pornhub
Пригожин теперь вербует наемников и через Pornhub
Скриншот: РИА ФАН / Telegram

Площадка с видеоконтентом для взрослых Pornhub начала в некоторых регионах России демонстрировать пользователям перед видео, которые они собирались посмотреть, рекламу российской частной военной компании "Вагнер".

На это обратил внимание и 15 марта рассказал автор Telegram-канала "Тот парень с порнозависимостью" (по данным российского журнала "Холод", его зовут Николай Чумаков).

Чумаков пишет, что на Pornhub в рекламе перед контентом (так называемых прероллах) появились ролики с предложением вступить в ЧВК "Вагнер". Соответствующее видео ему прислали подписчики из Кемеровской и Волгоградской областей РФ.

"Мы самая ох...енная частная армия в мире. Мы ведем набор бойцов из всех регионов России. Не дрочи, а иди на работу в ЧВК "Вагнер", – приглашает наемников женский голос в рекламном ролике. На видео при этом девушка облизывает чупа-чупс.

Телефонный номер, по которому предлагается звонить для записи в ЧВК "Вагнер", по наблюдениям Чумакова, упоминается также в комментариях в сети "ВКонтакте", где приглашают добровольцев для участия в "спецоперации", как в России называют развязанную РФ войну в Украине.

Автор канала уточняет, что ролик могут увидеть пользователи Pornhub из России, если зайдут на сайт порносервиса без блокировщика рекламы и VPN, авторизоваться при этом, по его опыту, необходимо через запрещенную в Украине российскую соцсеть "ВКонтакте".

Чумаков рассказал, что несколько раз пытался найти эту рекламу, зайдя на Pornhub с московского IP-адреса, и после неудачных попыток предположил, что эта реклама таргетированна на российские регионы.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин тогда впервые публично назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне".

В атаках на Бахмут Донецкой области ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей, написал в оперативном анализе 6 марта американский Институт исследования войны.

В марте, понеся значительные потери, ЧВК "Вагнер" активизировала вербовку. Минобороны Великобритании, в частности, отмечало, что Пригожин, потеряв возможность набирать бойцов для ЧВК в российских колониях, усилил набор среди свободных жителей РФ, развернув в том числе вербовку в вузах. Кроме того, Пригожин заявил об открытии пунктов вербовки в ЧВК "Вагнер" в 42 городах РФ. ЧВК "Вагнер" начала также вербовать для участия в боях в Бахмуте жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области, сообщил мэр города Иван Федоров.

Теги: Россия, Украина, порнография, секс-скандал, реклама, наемники, видео, Якутия, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, секс, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Бахмут, Pornhub, Евгений Пригожин, регионы, порно, Кемерово, ЧВК, российские оккупанты, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Украина впервые победила в конкурсе национальных костюмов на "Мисс Вселенная"
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
  Как приготовить вкусные ватрушки с сочной творожной начинкой. Простой рецепт от украинского кулинарного эксперта
Галина ГРИШИНА
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Синдром сухого глаза. Врачи назвали основные причины возникновения и способы профилактики
Галина ГРИШИНА
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Морпех Дианов задонатил 400 тыс. грн в фонд "Детство без войны", послом которого является Полякова
Галина ГРИШИНА
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы
  Некоглай: Я буду премьер-министром Молдовы G
Дмитрий ГОРДОН
"Люди исчезают понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности"
Галина ГРИШИНА
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Как изменилась Дорофеева за три года после распада группы "Время и Стекло". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
В сети показали, как жена принца Уильяма Кэтрин выглядит в образе блондинки. Фото
Галина ГРИШИНА
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко
Галина ГРИШИНА
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма – СМИ
Галина ГРИШИНА
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Клопотенко приготовит украинский ужин в Лондоне для семьи, которая сделает самый большой взнос в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Ивангай потроллил Гордона после выхода интервью с Некоглаем. Видео стало вирусным в TikTok
Галина ГРИШИНА
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
"Максимальный цинизм". В сети возмутились зажигалкой с изображением украинского воина, расстрелянного за слова "Слава Украине!"
Галина ГРИШИНА
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (159249)
2
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (42964)
3
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (35496)
4
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (33488)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (27413)
6
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (23796)
7
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (22090)
8
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (18038)
 
 
 
 