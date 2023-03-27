"Готовим ответные шаги". Зеленский провел совещание с военными

"Сегодня было совещание с военными – специальная военная встреча, особый круг участников", – сказал он.

Президент отметил, что провел также совещания с сектором безопасности и с разведкой.

"Оборона, усиление нашей защиты – причем как от внешней угрозы, так и от внутренних угроз. Готовим наши ответные шаги. Постоянно, неизменно максимум внимания – ситуации на передовой. Жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно требуют неизменной мобилизованности нашего государства и общества", – заявил Зеленский.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.