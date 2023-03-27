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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Пленные россияне – серые, тупые, ограниченные люди. Для них колбаса и водка важнее свободы

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Пленные (на фото) сделают "все, что скажешь", считает Кожемяко
Пленные (на фото) сделают "все, что скажешь", считает Кожемяко
Скриншот: Volodymyr Zolkin / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский бизнесмен, мультимиллионер Всеволод Кожемяко, который возглавил добровольческий батальон "Хартия", рассказал о своем опыте общения с российскими военнопленными.

"Даже у нас подразделение брало одного "ЛНРовца". И видел, и разговаривал с несколькими. [...] Обычные люди. Ничего такого. Просто серые, тупые, ограниченные люди. Ну, они другие. Понимаете? Они просто… Они живут просто другими категориями. Вот если для украинца, там, свобода главнее, чем колбаса, скажем так, то для москаля это не так. Для него колбаса все же важнее. Свобода – это неплохо, но колбаса и водка – это..." – сказал бизнесмен.

Журналист предположил, что у россиян может быть "такая вкусная колбаса и вкусная водка".

"Да нет, просто у них маленький мозг. Потому такая ситуация. Просто им задурили голову. И они, вероятно, генетически как-то к этому расположены. Потому что украинцы – это совершенно другая нация. И это ясно. А что с ними разговаривать? Что-то спрашивать у них... Пусть службы у них спрашивают", – считает Кожемяко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, "заставлять их, там, петь гимн Украины нет никакого смысла", потому что "они пленные – сделают все, что скажешь".

"Вот я пытался просто для себя понять, сделать определенный срез, нормально так расслабить их и сказать: "А что у вас? Как вы там? Куда шли? Как? Что думали? Что говорили вам? Чем вы руководствовались?" Чтобы просто понять, как там происходило у них. И я понял, что это просто стадо баранов, которые... Понятно, что у них "я нигде не был, не стрелял, никого не убил, был водителем, там, был тем, был тем". Это я уже говорил после того, как понятно, кем был человек, что он там делал. Когда он все рассказал. И после этого просто было интересно посмотреть и понять ментальность, логику, чем они руководствовались. Скажу вам: никакого эстетического наслаждения я не испытал. Это все равно, что, знаете ли, "Дом-2" смотреть. Бесполезная потеря времени. Ничего нового. Не понимают люди", – объяснил Кожемяко.

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля 2022 года.

Власти Украины не озвучивают точное количество взятых в плен российских военных. В разведке Украины заявляли в конце февраля 2023 года, что РФ удерживает большее количество военнопленных, чем Украина в плену – российских оккупантов.

3 марта в Минюсте Украины сообщили, что в месяц государство Украина тратит на содержание одного российского военнопленного около 10 тыс. грн – "с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: война, военные, водка, гимн Украины, плен, пленные, мозг, война России против Украины, бизнесмен, россияне, Всеволод Кожемяко
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