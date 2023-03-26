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Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я стал украиноязычным полгода назад. Это очень важно, потому что мы должны отличаться от врага

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Кожемяко назвал сознательным решением свой переход на украинский язык
Кожемяко назвал сознательным решением свой переход на украинский язык
Фото: censor.net

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский бизнесмен, мультимиллионер Всеволод Кожемяко, который возглавил добровольческий батальон "Хартия", прокомментировал слова о том, что у харьковчан, большинство которых русскоязычные, проявился "другой менталитет".

"Я вам могу сказать, что я русский на три четверти и я русскоязычный вообще-то. То есть я родился в русскоязычной семье и я всю жизнь говорил по-русски и по-украински. Я стал украиноязычным около полугода назад. И это сознательное мое решение. Я считаю, что это очень важно. Это очень важно в том смысле, что мы должны отличаться от врага", – сказал он.

Бизнесмен отметил, что примерно с 2014 года, когда Россия начала войну против Украины, он был сторонником точки зрения, что "ребята в окопах говорят по-русски и могут защищать страну и так далее".

"Но если отмотать это и смотреть на это более стратегически, если бы мы работали с внедрением языка с момента обретения независимости Украиной, то возможно... Хотя мы не можем так об истории говорить. Может быть, ничего бы и не вышло. Я имею в виду, войны. Возможно, нам и не пришлось бы сидеть в тех траншеях, в которых мы сидим", – объяснил Кожемяко.

Он подчеркнул, что тезис "мы защищаем русскоязычных украинцев" был взят в РФ на вооружение "даже с 2004 года".

"Язык был взят на вооружение, религия была взята на вооружение. Я инъяз закончил. Я считаю, что чем больше ты знаешь, тем лучше. И если ты можешь в оригинале знакомиться с литературой, общаться с людьми, путешествовать и там общаться на родном языке, то ты набираешь больше просто знаний. Но, к сожалению, когда это используется как оружие – цинично достаточно, – то мы должны этому противодействовать", – считает Кожемяко.

По его словам, когда он общается на украинском языке, "все переходят на украинский".

"Вот раньше я переходил на русский, а сейчас не перехожу. И люди подстраиваются и пытаются тоже на украинском. Потому что ты спрашиваешь человека: "А почему ты не общаешься на украинском?" – "А мне не с кем". – "Ну вот со мной общайся по-украински". Так что каждый из нас может тоже в это дело внести свою лепту. И это очень важно", – заявил Кожемяко.

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кожемяко родился в 1972 году в Полтаве. Окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (специальность – "английский язык и литература") и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "менеджмент организаций"). 

В конце 1999-х основал группу "Агротрейд", которая специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. По данным Forbes, компания управляет земельным банком площадью 70 500 га в четырех областях Украины. 

После того как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Кожемяко основал добровольческий батальон "Хартия", который участвовал в обороне и освобождении Харьковской области. Батальон вошел в "Гвардию наступления" в составе Нацгвардии.

С состоянием $100 млн занимает 88-е место в списке 100 богатейших украинцев, составленном Forbes. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: русский язык, война, украинский язык, добровольческий батальон, война России против Украины, язык, бизнесмен, Всеволод Кожемяко
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