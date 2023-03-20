Добровольческое подразделение "Хартия" вошло в "Гвардию наступления" в составе Нацгвардии

Подразделение через год после основания стало частью "Гвардии наступления" Фото: ХАРТІЯ / Telegram

Командующий НГУ подписал приказ о назначении командиром новой бригады "ХАРТИЯ" Игоря Оболенского, говорится в сообщении.

"Я благодарен и счастлив, что в нашей военной жизни начинается новый этап, что нам доверен такой масштабный проект. Верю и уже вижу, что мы соберем очень мощную команду профессионалов и построим одну из лучших бригад в Силах Обороны Украины и сможем еще более эффективно уничтожать врага", – заявил командир добровольческого подразделения Всеволод Кожемяко.

Бригада НГУ "Хартия" призвала присоединяться всех, кто хочет быть полезными в борьбе с оккупантами.