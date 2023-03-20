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Добровольческое подразделение "Хартия" вошло в "Гвардию наступления" в составе Нацгвардии

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Подразделение через год после основания стало частью "Гвардии наступления"
Подразделение через год после основания стало частью "Гвардии наступления"
Фото: ХАРТІЯ / Telegram

Добровольческое подразделение "Хартия" 20 марта присоединяется к Национальной Гвардии Украины (НГУ), сообщается на Facebook-странице подразделения. Оно станет основой одноименной механизированной бригады "Хартия" в составе "Гвардии наступления".

Командующий НГУ подписал приказ о назначении командиром новой бригады "ХАРТИЯ" Игоря Оболенского, говорится в сообщении.

"Я благодарен и счастлив, что в нашей военной жизни начинается новый этап, что нам доверен такой масштабный проект. Верю и уже вижу, что мы соберем очень мощную команду профессионалов и построим одну из лучших бригад в Силах Обороны Украины и сможем еще более эффективно уничтожать врага", – заявил командир добровольческого подразделения Всеволод Кожемяко.

Бригада НГУ "Хартия" призвала присоединяться всех, кто хочет быть полезными в борьбе с оккупантами.

https://www.facebook.com/khartiia/posts/pfbid02zehJRnQQytj5yGhB61qn1fpnC37bwyU6uqHcSe1pnwYaqUSwahSyRfbeKt8JsCfvl

Контекст:

Добровольческое подразделение «Хартия» 19 марта отметило год с момента своего создания. Оно было основано бизнесменом Владиславом Кожемяко.

Подразделение участвовало в обороне и освобождении Харьковской области.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Национальная гвардия, добровольцы, добровольческий батальон, война России против Украины, Всеволод Кожемяко
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