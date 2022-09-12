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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командир батальона "Хартия": В Харькове на войну можно ездить, как на работу

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Добровольческий батальон "Хартия" принимал участие в освобождении северной части Харьковской области
Добровольческий батальон "Хартия" принимал участие в освобождении северной части Харьковской области
Фото: sevakozhemyako / Instagram

В освобожденных населенных пунктах на севере Харьковской области осталось проукраинское население, те, что поддержал вторжение России в Украину, ушли через границу вместе с оккупантами. Об этом в эфире национального марафона, который 1+1 транслирует в Youtube, 12 сентября рассказал лидер принимавшего участие в контрнаступлении добровольческого батальона "Хартия" Вооруженных сил Украины, украинский бизнесмен Всеволод Кожемяко.

"Хартия" в составе 127-й бригады теробороны ВСУ в ходе операции вышла на один из украинских пунктов пропуска через границу. Защитники сняли российские триколоры и установили украинские флаги, рассказал он.

Кожемяко отметил, что оккупанты даже не пытались сопротивляться и сейчас если ведут обстрел, то со своей территории. По его словам, военные части РФ не предупредили об отступлении тех из местных, кто с ними сотрудничал.

"Гауляйтеры утром проснулись, а никого нет. Удирали уже сами. Мы останавливаем их перемещение, а дальше активно работает Служба безопасности. И местные тоже охотно делятся информацией", – рассказал он.

В ходе операции всю дорогу до границы, около 15 км, батальон прошел пешком из-за сплошного минирования. Но теробороновцы, по словам Кожемяко, "на вдохновении" совершили весь бросок.

"Такой подъем у всех, мы делали эту работу с большим удовольствием, потому что обычно каждый сантиметр дается очень тяжело, а тут такой подарок. А у людей, местных сильное истощение, они уже настолько психологически устали, что им тяжело радоваться. Они не понимают, спрашивают нас: "Вы же уже не уйдете?" Одна женщина спрашивает: "Вы же ночевать у нас будете?" Говорим людям, что остаемся, что все будет хорошо", – отметил глава "Хартии".

Комментируя вчерашний массированный обстрел Харькова, из-за которого все районы остались без электричества, Кожемяко отметил, что на позициях бойцы обеспечены генераторами, батареями и спутниковыми системами Starlink, и пошутил, что вчера "у нас было точно лучше, чем в городе".

"Я бываю в городе, потому что позиции наши, к сожалению, были совсем недалеко от Харькова, передовая на севере – не дальше 10 км от окружной. Это рядом, и на войну вы можете ездить, как на работу", – добавил он.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В начале сентября украинские военные начали контрнаступление, в том числе на харьковском направлении. За последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов Харьковской области. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей.

11 сентября Генштаб ВСУ проинформировал, что украинские подразделения зашли в Купянскпродолжается освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе.

Теги: Харьков, Харьковская область, ВСУ, территориальная оборона, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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