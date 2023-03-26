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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Когда увидел в Харькове очереди людей за оружием, сказал себе: "Этот народ победить невозможно"

 
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Кожемяко: Прививку свободой, которая состоялась у нас в 2014 году, уже назад не развернуть
Кожемяко: Прививку свободой, которая состоялась у нас в 2014 году, уже назад не развернуть
Фото: Vsevolod Kozhemyako / Facebook

Лидер принимавшего участие в контрнаступлении добровольческого батальона "Хартия" Вооруженных сил Украины, украинский бизнесмен Всеволод Кожемяко рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону о начале обороны Харькова в феврале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Я вот приехал – и когда увидел эти очереди, этих людей... Меня там друзья встретили. Мы сразу там туда, туда... В администрацию заехали к ребятам, еще до того, как ракета туда пришла, еще в пару мест. Там собираются, там... Я вижу очереди: стоят люди, бегают, как в Смольном. И я говорю: "Этот народ победить невозможно". Я себе это понял, вот четко осознал. Я когда это увидел, думаю: "Все: будем стоять", – сказал он.

Кожемяко вспомнил 2014 год, когда, по его словам, в городе было много "ваты" и с этим было тяжело работать.

"Но если вы возьмете тот десант, который входил в Харьков – российский, – ни одного флажка, ни одной гвоздички никто им не вынес, никто не вышел и не поддержал. Хотя, может, они и надеялись, и на определенную поддержку рассчитывали. Но ни один харьковчанин этого не сделал. И я очень горжусь, что город за восемь лет так изменился. Потому что эту прививку свободой, которая состоялась у нас в 2014 году, уже назад не развернуть", – сказал он.

Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Кожемяко родился в 1972 году в Полтаве. Окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (специальность – "английский язык и литература") и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "менеджмент организаций").

В конце 1999-х основал группу "Агротрейд", которая специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. По данным Forbes, компания управляет земельным банком площадью 70 500 га в четырех областях Украины. 

После того как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Кожемяко основал добровольческий батальон "Хартия", который участвовал в обороне и освобождении Харьковской области.

С состоянием $100 млн занимал 88-е место в списке 100 богатейших украинцев, составленном Forbes. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Харьков, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Всеволод Кожемяко
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