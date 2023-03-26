Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Когда увидел в Харькове очереди людей за оружием, сказал себе: "Этот народ победить невозможно"

"Я вот приехал – и когда увидел эти очереди, этих людей... Меня там друзья встретили. Мы сразу там туда, туда... В администрацию заехали к ребятам, еще до того, как ракета туда пришла, еще в пару мест. Там собираются, там... Я вижу очереди: стоят люди, бегают, как в Смольном. И я говорю: "Этот народ победить невозможно". Я себе это понял, вот четко осознал. Я когда это увидел, думаю: "Все: будем стоять", – сказал он.
Кожемяко вспомнил 2014 год, когда, по его словам, в городе было много "ваты" и с этим было тяжело работать.
"Но если вы возьмете тот десант, который входил в Харьков – российский, – ни одного флажка, ни одной гвоздички никто им не вынес, никто не вышел и не поддержал. Хотя, может, они и надеялись, и на определенную поддержку рассчитывали. Но ни один харьковчанин этого не сделал. И я очень горжусь, что город за восемь лет так изменился. Потому что эту прививку свободой, которая состоялась у нас в 2014 году, уже назад не развернуть", – сказал он.
Воюющий миллионер из списка Forbes Кожемяко: Я не считаю себя героем. Разве $100 млн состояния освобождают от обязанности защищать страну? Читайте полный текст интервью
Кожемяко родился в 1972 году в Полтаве. Окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (специальность – "английский язык и литература") и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – "менеджмент организаций").
В конце 1999-х основал группу "Агротрейд", которая специализируется на производстве, переработке и торговле зерновыми, зернобобовыми и масличными культурами. По данным Forbes, компания управляет земельным банком площадью 70 500 га в четырех областях Украины.
После того как в 2022 году Россия начала полномасштабную войну против Украины, Кожемяко основал добровольческий батальон "Хартия", который участвовал в обороне и освобождении Харьковской области.
С состоянием $100 млн занимал 88-е место в списке 100 богатейших украинцев, составленном Forbes.