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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Этот Бахмут никак не могут взять. Техники нет, ничего нет". ГУР перехватило жалобы двух оккупантов

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Оккупанты пытаются захватить Бахмут с лета прошлого года
Оккупанты пытаются захватить Бахмут с лета прошлого года
Фото: ЕРА

Пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины 24 марта обнародовал перехват разговора оккупантов о случаях дезертирства в российской армии и неудачном наступлении оккупантов на Бахмут Донецкой области.

В частности, один из собеседников рассказал, как 119 российских военнослужащих самовольно  оставили боевые позиции и потом 90 из них нашли, против 70 открыли уголовные дела, 30 лишили свободы.

"Ну и начали всем объяснять опять, что в "десяточку" сейчас никто не играет: 48 часов, то есть двое суток, на 49-й – тюрьма, если много-много раз отсутствуешь до 48 часов, то один х...й тюрьма, просто статья – уклонение от обязанностей исполнения военной службы", – сказал он. 

Далее между оккупантами состоялся такой диалог:

– Ты прикинь, нам еще Харьков.
– Нам еще Киев.
– Бл...дь, да хотя бы Харьков.
– А там еще есть Полтава, Сумы, Чернигов, бл...дь.
– Да.
– А там вообще болото одно.
– Они, бл...дь, этот ...баный Бахмут никак не могут взять. Техники нет, ничего нет.
– Либо желания нет.

Также собеседники рассуждали о потерях на войне и в ходе контрнаступления, и один из них задался вопросом, есть ли в российской армии "толковые генералы", способные брать на себя ответственность. 

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, отмечали в Генштабе ВСУ. На захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Харьков, оборона, дезертирство, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, контрнаступление, потери
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