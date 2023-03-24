"Этот Бахмут никак не могут взять. Техники нет, ничего нет". ГУР перехватило жалобы двух оккупантов

В частности, один из собеседников рассказал, как 119 российских военнослужащих самовольно оставили боевые позиции и потом 90 из них нашли, против 70 открыли уголовные дела, 30 лишили свободы.

"Ну и начали всем объяснять опять, что в "десяточку" сейчас никто не играет: 48 часов, то есть двое суток, на 49-й – тюрьма, если много-много раз отсутствуешь до 48 часов, то один х...й тюрьма, просто статья – уклонение от обязанностей исполнения военной службы", – сказал он.

Далее между оккупантами состоялся такой диалог:

– Ты прикинь, нам еще Харьков.

– Нам еще Киев.

– Бл...дь, да хотя бы Харьков.

– А там еще есть Полтава, Сумы, Чернигов, бл...дь.

– Да.

– А там вообще болото одно.

– Они, бл...дь, этот ...баный Бахмут никак не могут взять. Техники нет, ничего нет.

– Либо желания нет.

Также собеседники рассуждали о потерях на войне и в ходе контрнаступления, и один из них задался вопросом, есть ли в российской армии "толковые генералы", способные брать на себя ответственность.

ВИДЕО