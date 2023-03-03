В Минюсте озвучили сумму, которую ежемесячно тратит Украина на содержание пленного российского оккупанта

Соответствующую сумму в интервью "Укринформу", опубликованном 3 марта, назвала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Если говорить о более-менее нормально просчитанной стоимости содержания пленного в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами, эта сумма составляет около 10 тыс. грн на одного пленного в месяц", – рассказала Высоцкая.

В июле прошлого года в Минюсте отмечали, что только на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного требуется 3 тыс. грн в месяц.

"Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и так далее", – отметила Высоцкая в интервью "Укринформу".