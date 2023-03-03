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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Минюсте озвучили сумму, которую ежемесячно тратит Украина на содержание пленного российского оккупанта

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Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно не известно
Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно не известно
Скриншот: Volodymyr Zolkin / YouTube (иллюстративный)

В Минюсте Украины озвучили, сколько в месяц тратит государство на содержание одного российского военнопленного.

Соответствующую сумму в интервью "Укринформу", опубликованном 3 марта, назвала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Если говорить о более-менее нормально просчитанной стоимости содержания пленного в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами, эта сумма составляет около 10 тыс. грн на одного пленного в месяц", – рассказала Высоцкая.

В июле прошлого года в Минюсте отмечали, что только на питание, одежду, средства гигиены и коммунальные платежи для одного военнопленного требуется 3 тыс. грн в месяц.

"Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и так далее", – отметила Высоцкая в интервью "Укринформу".

Контекст:

Сколько пленных российских военных находится в Украине, точно неизвестно. В разведке Украины заявляли в конце февраля, что РФ удерживает большее количество военнопленных, чем Украина в плену – российских оккупантов.

"Это очень просто объясняется. Прежде всего 90% всех военнопленных они захватили в первые дни. Первые дни – первый месяц. Плюс страшная трагедия в Мариуполе, когда все были вынуждены пойти на тот шаг, на который пошли, – отметил глава ГУР Кирилл Буданов. – Но есть и другая, скажем так, сторона. Недостаточно широко известная. Около 40% удерживаемых в заложниках – гражданские люди. Просто гражданские. Поэтому, в принципе, понятно, что наше количество меньше. Мы не берем гражданских в плен. Там куча женщин, к сожалению, и детей, всевозможные там старосты, почтальоны, железнодорожники, мэры, дворники есть. Там все есть".

За время полномасштабной войны, начатой РФ 24 февраля 2022 года, Украина вернула из российского плена более 1,8 тыс. человек. Всего было проведено 38 обменов пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский призывает Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Россия, Украина, плен, пленные, Минюст, война России против Украины, интервью, расходы, Елена Высоцкая, лагеря, питание, российские оккупанты
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