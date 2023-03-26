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В Белом доме заявили, что пока нет признаков перемещения Россией ядерного оружия

Кирби заявил, что США мониторят ситуацию с российским ядерным оружием
Кирби заявил, что США мониторят ситуацию с российским ядерным оружием
Фото: EPA

Пока нет признаков, что Россия переместила ядерное оружие на территорию Беларуси. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Джон Кирби в эфире CBS 26 марта.

"Мы не видели никаких указаний на то, что он выполнил это обещание или перемещал какое-либо ядерное оружие. На самом деле мы не видели никаких указаний на то, что он намерен применить ядерное оружие на территории Украины", – заявил он.

По словам Кирби, в США "согласились бы с тем, что ядерную войну нельзя вести, ядерную войну нельзя выиграть", и это стало бы пересечением "важной черты".

"Я бы еще сказал вам, что так как мы это мониторим, и мы это мониторим каждый день, с риторикой, идущей из Москвы, и с риторикой, которая идет с начала войны, что мы не видели – ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную стратегическую позицию сдерживания", – сказал советник.

Контекст:

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 марта написала в Twitter, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не только прямо нарушает белорусскую конституцию, но и делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику. 

Украина инициирует внеочередной созыв Совета Безопасности Организации Объединенных Наций из-за решения России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, ядерное оружие, Белый дом, война России против Украины, Джон Кирби
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