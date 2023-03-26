В Белом доме заявили, что пока нет признаков перемещения Россией ядерного оружия

"Мы не видели никаких указаний на то, что он выполнил это обещание или перемещал какое-либо ядерное оружие. На самом деле мы не видели никаких указаний на то, что он намерен применить ядерное оружие на территории Украины", – заявил он.

По словам Кирби, в США "согласились бы с тем, что ядерную войну нельзя вести, ядерную войну нельзя выиграть", и это стало бы пересечением "важной черты".

"Я бы еще сказал вам, что так как мы это мониторим, и мы это мониторим каждый день, с риторикой, идущей из Москвы, и с риторикой, которая идет с начала войны, что мы не видели – ничего, что заставило бы нас изменить нашу собственную стратегическую позицию сдерживания", – сказал советник.