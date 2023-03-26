В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику

По словам Лунгеску, отсылки Путина к совместному использованию ядерного оружия НАТО "полностью вводят в заблуждение". Она подчеркнула, что союзники по НАТО действуют при полном соблюдении своих международных обязательств.
Представитель НАТО добавила, что Россия последовательно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями.
В то же время Лунгеску заявила, что в НАТО пока не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые "заставили бы" Альянс скорректировать свою собственную позицию.
25 марта президент России Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 марта написала в Twitter, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не только прямо нарушает белорусскую конституцию, но и делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов.
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.