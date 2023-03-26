В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику

В НАТО заявили, что Россия последовательно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями Фото: EPA

По словам Лунгеску, отсылки Путина к совместному использованию ядерного оружия НАТО "полностью вводят в заблуждение". Она подчеркнула, что союзники по НАТО действуют при полном соблюдении своих международных обязательств.

Представитель НАТО добавила, что Россия последовательно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями.

В то же время Лунгеску заявила, что в НАТО пока не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые "заставили бы" Альянс скорректировать свою собственную позицию.