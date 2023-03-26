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ЕС готов ответить санкциями в случае размещения российского ядерного оружия в Беларуси – Боррель

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Боррель: Размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности
Боррель: Размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности
Фото: EPA

Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter 26 марта.

"Размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", – заявил он.

Контекст:

25 марта президент России Владимир Путин заявил, что считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 25 марта написала в Twitter, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не только прямо нарушает белорусскую конституцию, но и делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов.

США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, санкции, ядерное оружие, Евросоюз, Жозеп Боррель
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