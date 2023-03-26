Подоляк о российском ядерном оружии в Беларуси: Путину страшно, он проигрывает

Советник главы Офиса президента считает, что Путин сам признался в преступлении Фото: Михайло Подоляк / Twitter

По его словам, делая заявление о развертывании ядерного арсенала в РБ, он "признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать".

Кроме того, Подоляк уверен, что своим заявлением Путин свидетельствует сам против себя.

"Он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерного оружия", – написал советник главы ОПУ.

Сегодня же секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявление Путина шагом к внутренней дестабилизации РФ.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси... максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – написал Данилов в Twitter.

Путін (Рф) дуже передбачуваний.

Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою.

І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 26, 2023