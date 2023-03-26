Подоляк о российском ядерном оружии в Беларуси: Путину страшно, он проигрывает

По его словам, делая заявление о развертывании ядерного арсенала в РБ, он "признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать".
Кроме того, Подоляк уверен, что своим заявлением Путин свидетельствует сам против себя.
"Он снова фиксирует свое участие в совершении преступления. Нарушая договор о нераспространении ядерного оружия", – написал советник главы ОПУ.
Сегодня же секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал заявление Путина шагом к внутренней дестабилизации РФ.
"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси... максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – написал Данилов в Twitter.
Путін (Рф) дуже передбачуваний.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 26, 2023
Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою.
І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної...
О том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил Путина развернуть в стране тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, глава РФ сказал 25 марта в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, до 1 июля закончится строительство хранилища на территории РБ. При этом речь идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.
Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. После него Путин заявил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине такие снаряды.
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановска 25 марта написала в Twitter, что размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси не только прямо нарушает белорусскую конституцию, но и делает Беларусь потенциальной мишенью превентивных или ответных ударов.
США, комментируя решение Москвы и Минска, заявили, что следят за ситуацией, но пока не видят никаких признаков, что РФ планирует применить ядерное оружие.