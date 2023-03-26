Данилов: Кремль взял Беларусь в ядерные заложники

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", – написал Данилов.

Заява путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства росії та путіна. кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

Контекст:

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что вместе с танками Challenger 2 Украине передадут бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

Путин заявил, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом". Он добавил, что Россия будет вынуждена "соответствующим образом реагировать".

В Великобритании подчеркнули, что Путин распространяет заведомо ложную информацию, а обедненный уран – это стандартный компонент, который "не может быть использован в качестве ядерного топлива или превращен в ядерное оружие".

25 марта Путин заявил, что в Беларуси 3 апреля начнется подготовка экипажей для применения комплексов "Искандер", которые могут нести ядерные заряды, а до 1 июля будет достроено хранилище для тактического ядерного оружия. По его словам, речь пока идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.