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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Кремль взял Беларусь в ядерные заложники

Новое заявление Путина "максимально повышает уровень общественного отторжения России" у белорусского общества, считает Данилов
Новое заявление Путина "максимально повышает уровень общественного отторжения России" у белорусского общества, считает Данилов
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал заявление президента РФ Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Беларуси шагом к внутренней дестабилизации этой страны. Сообщение Данилов опубликовал в Twitter.

"Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси – шаг к внутренней дестабилизации страны – максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина. Кремль взял Беларусь в ядерные заложники",  написал Данилов. 

Контекст:

20 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что вместе с танками Challenger 2 Украине передадут бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

Путин заявил, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом". Он добавил, что Россия будет вынуждена "соответствующим образом реагировать".

В Великобритании подчеркнули, что Путин распространяет заведомо ложную информацию, а обедненный уран  это стандартный компонент, который "не может быть использован в качестве ядерного топлива или превращен в ядерное оружие".

25 марта Путин заявил, что в Беларуси 3 апреля начнется  подготовка экипажей для применения комплексов "Искандер", которые могут нести ядерные заряды, а до 1 июля будет достроено хранилище для тактического ядерного оружия. По его словам, речь пока идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, ядерное оружие, война России против Украины, Алексей Данилов
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