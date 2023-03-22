В Великобритании назвали ложью заявление Путина о снарядах с обедненным ураном для Украины

Намерение Великобритании о поставках танков со снарядами вызвало негативную реакцию в РФ Фото: EPA

Представитель минобороны отметил, что Путин распространяет заведомо ложную информацию. Он подчеркнул, что британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий.

"Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", – сказал неназванный представитель минобороны.

По словам источника, независимые исследования ученых показали, что воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном будет низким.

Великобритания не считает такие снаряды ядерным потенциалом. По данным Sky News, у России также есть боеприпасы на основе обедненного урана.

Полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший армейский офицер, в комментарии телеканалу назвал комментарии Путина "абсолютно безумными" и "совершенно неверными". По его мнению, целью президента РФ было убедить главу КНР Си Цзиньпина дать ему оружие и запугать Запад.

Полковник подчеркнул, что обедненный уран "не может быть использован в качестве ядерного топлива или превращен в ядерное оружие".

"Путин использовал карту ядерной эскалации с самого начала войны, чтобы не допустить НАТО, но это не сработало", – заявил он.