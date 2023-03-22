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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Великобритании назвали ложью заявление Путина о снарядах с обедненным ураном для Украины

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Намерение Великобритании о поставках танков со снарядами вызвало негативную реакцию в РФ
Намерение Великобритании о поставках танков со снарядами вызвало негативную реакцию в РФ
Фото: EPA

В министерстве обороны Великобритании прокомментировали заявление президента России Владимира Путина насчет танковых снарядов с обедненным ураном, которые он назвал "оружием с ядерным компонентом". Об этом сообщает Sky News 22 марта.

Представитель минобороны отметил, что Путин распространяет заведомо ложную информацию. Он подчеркнул, что британская армия использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах на протяжении десятилетий.

"Это стандартный компонент, не имеющий ничего общего с ядерным оружием или потенциалом. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", – сказал неназванный представитель минобороны.

По словам источника, независимые исследования ученых показали, что воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном будет низким.

Великобритания не считает такие снаряды ядерным потенциалом. По данным Sky News, у России также есть боеприпасы на основе обедненного урана.

Полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон, бывший армейский офицер, в комментарии телеканалу назвал комментарии Путина "абсолютно безумными" и "совершенно неверными". По его мнению, целью президента РФ было убедить главу КНР Си Цзиньпина дать ему оружие и запугать Запад.

Полковник подчеркнул, что обедненный уран "не может быть использован в качестве ядерного топлива или превращен в ядерное оружие".

"Путин использовал карту ядерной эскалации с самого начала войны, чтобы не допустить НАТО, но это не сработало", – заявил он.

Контекст:

О том, что Великобритания вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран, 20 марта сообщила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

В тот же день Путин заявил, что "коллективный Запад начинает уже применять оружие с ядерным компонентом". Он добавил, что Россия будет вынуждена "соответствующим образом реагировать".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, ядерное оружие, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины
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