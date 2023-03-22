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В Пентагоне заявили, что США не передают Украине снаряды с обедненным ураном

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Представитель минобороны Соединенных Штатов отметил, что США не поставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном
Представитель минобороны Соединенных Штатов отметил, что США не поставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Соединенные Штаты не передают Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Об этом 21 марта на брифинге сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт минобороны США.

Накануне, 20 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

Представители СМИ спросили Райдера, передают ли США Украине боеприпасы с обедненным ураном.

"Насколько мне известно, нет. Мы – нет", – ответил спикер Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.

Контекст:

На сайте ООН говорится, что обедненный уран – это токсичный тяжелый металл, являющийся основным побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.

"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН. 

Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН. 

Как отмечает VoxUkraine, российская пропаганда распространяет сообщения о вреде таких снарядов и о том, что их якобы поставят к танкам Leopard 2 и Abrams. Это фейк, подчеркивает редакция: нет доказательств, что в танках Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном. Кроме того, Politico пишет, что политика США запрещает экспортировать танки Abrams с броней с обедненным ураном.

США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден.

По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".

Теги: США, Украина, Великобритания, Пентагон, уран, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, спикер, брифинг, Пэт Райдер
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