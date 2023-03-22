В Пентагоне заявили, что США не передают Украине снаряды с обедненным ураном

Об этом 21 марта на брифинге сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт минобороны США.
Накануне, 20 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".
Представители СМИ спросили Райдера, передают ли США Украине боеприпасы с обедненным ураном.
"Насколько мне известно, нет. Мы – нет", – ответил спикер Пентагона.
Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
На сайте ООН говорится, что обедненный уран – это токсичный тяжелый металл, являющийся основным побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.
"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН.
Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН.
Как отмечает VoxUkraine, российская пропаганда распространяет сообщения о вреде таких снарядов и о том, что их якобы поставят к танкам Leopard 2 и Abrams. Это фейк, подчеркивает редакция: нет доказательств, что в танках Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном. Кроме того, Politico пишет, что политика США запрещает экспортировать танки Abrams с броней с обедненным ураном.
США передадут Украине 31 Abrams, объявил 25 января президент Соединенных Штатов Джо Байден.
По мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга, предоставление танков Abrams Украине вместе с британскими Challenger и немецкими Leopard 2 "может иметь большое значение в борьбе против России".