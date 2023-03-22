В Пентагоне заявили, что США не передают Украине снаряды с обедненным ураном

Представитель минобороны Соединенных Штатов отметил, что США не поставляют Украине боеприпасы с обедненным ураном Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 21 марта на брифинге сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер, его цитирует сайт минобороны США.

Накануне, 20 марта, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что королевство вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

Представители СМИ спросили Райдера, передают ли США Украине боеприпасы с обедненным ураном.

"Насколько мне известно, нет. Мы – нет", – ответил спикер Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин пригрозил 21 марта, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.