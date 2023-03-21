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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания передаст Украине танки Challenger 2 со снарядами, содержащими обедненный уран – минобороны

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Британия передаст Украине в том числе бронебойные снаряды к Challenger 2
Британия передаст Украине в том числе бронебойные снаряды к Challenger 2
Фото: ЕРА

Великобритания вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран.

Об этом в ответе на запрос одного из членов Палаты лордов сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Ответ был опубликован на сайте британского парламента 20 марта, сегодня первым на него обратило внимание издание Declassified UK.

"Вместе с предоставлением Украине эскадрильи основных боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, включая бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин", – говорится в ответе Голди.

На сайте ООН говорится, что обедненный уран – токсичный тяжелый металл, являющийся основным побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.

"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН. 

Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН. 

Как отмечает VoxUkraine, российская пропаганда распространяет сообщения о вреде таких снарядов и что их якобы поставят к танкам Leopard 2 и Abrams. Это фейк, подчеркивает редакция: нет доказательств, что в танках Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном. Кроме того, Politico пишет, что политика США запрещает экспортировать танки Abrams с броней с обедненным ураном.

Контекст:

Согласно данным правительства Великобритании, в 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США".

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес допускал, что Британия может предоставить Украине больше танков, но не озвучивал конкретной цифры. 

4 марта посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что было обещано 14 танков Challenger 2, а в результате визита президента Зеленского договорились, что это количество вырастет вдвое.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ООН, Великобритания, танки, уран, радиация, боеприпасы, МАГАТЭ, Британия, Challenger 2
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