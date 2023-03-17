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МАГАТЭ обнаружило пропажу в Ливии 2,5 тонн урана – Reuters

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В МАГАТЭ обеспокоены возможной угрозой ядерной безопасности
В МАГАТЭ обеспокоены возможной угрозой ядерной безопасности
Фото: EPA

Инспекция МАГАТЭ обнаружила, что примерно 2,5 тонны природного урана исчезли с одного из объектов на территории Ливии, не контролируемого правительством страны. Об этом 15 марта агентство сообщило странам – членам ООН в докладе, содержание которого публикует Reuters.

Инспекция была запланирована на прошлый год, но ее "пришлось отложить из-за ситуации с безопасностью в регионе". 14 марта она состоялась, говорится в отчете. 

В ходе обследования места инспекторы обнаружили, что на месте нет 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана, хотя Ливия ранее заявляла, что они должны быть там. Когда именно исчез этот уран, неизвестно. 

О каком именно объекте идет речь, МАГАТЭ не уточняет.

Инспекторы опасаются, что отсутствие информации о том, где находится ядерный материал, может представлять радиационный риск, а также проблемы ядерной безопасности.

В агентстве также добавили, что продолжат работу "для выяснения обстоятельств изъятия ядерного материала и его нынешнего местонахождения".

Контекст:

После свержения в 2011 году режима ливийского диктатора Муаммара Каддафи в стране было образовано новое правительство, однако в 2014 году оно раскололось и в Ливии начались боевые действия между двумя администрациями. Международно признанное правительство национального единства контролирует Триполи, ему противостоит "тобрукское правительство", вооруженными силами которого командует генерал Халифа Хафтар.

По данным Reuters, последний крупный конфликт в стране закончился в 2020 году. В начале 2021 года в рамках мирного плана, поддерживаемого ООН, было создано временное правительство Ливии.

Оно должно было просуществовать только до выборов, запланированных на декабрь того же года. Но они до сих пор не состоялись, и легитимность этого правительства теперь также оспаривается.

Теги: ООН, Ливия, уран, радиация, МАГАТЭ
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