МАГАТЭ обнаружило пропажу в Ливии 2,5 тонн урана – Reuters

Инспекция была запланирована на прошлый год, но ее "пришлось отложить из-за ситуации с безопасностью в регионе". 14 марта она состоялась, говорится в отчете.

В ходе обследования места инспекторы обнаружили, что на месте нет 10 бочек, содержащих примерно 2,5 тонны природного урана, хотя Ливия ранее заявляла, что они должны быть там. Когда именно исчез этот уран, неизвестно.

О каком именно объекте идет речь, МАГАТЭ не уточняет.

Инспекторы опасаются, что отсутствие информации о том, где находится ядерный материал, может представлять радиационный риск, а также проблемы ядерной безопасности.

В агентстве также добавили, что продолжат работу "для выяснения обстоятельств изъятия ядерного материала и его нынешнего местонахождения".