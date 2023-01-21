Зеленский принял верительные грамоты у новых послов Кипра, Австрии, Финляндии и Ливии. Фото

Об этом сообщили на сайте Офиса президента.

Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла на территории заповедника "София Киевская".

"Спасибо, что в это сложное время вы с нами здесь, в Киеве. Особенно сейчас, когда Украина находится под регулярными массированными ракетными обстрелами государства-террориста. Ценим вашу солидарность", – обратился Зеленский к послам.

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Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Посол Кипра Михалис Захариоглу Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Посол Австрии Арад Бенке Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Посол Финляндии Яакко Лехтовирта Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Посол Ливии Осама Аблгасем Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua

Принимая верительные грамоты у посла Кипра, Зеленский выразил убеждение в дальнейшем успешном развитии дружеских и взаимовыгодных отношений с этим государством.

Президент отметил гуманитарную помощь, которую Кипр предоставляет Украине с начала широкомасштабного российского вторжения, а также поддержку со стороны Кипра на международных площадках.

В ходе общения с послом Австрии Зеленский поблагодарил общество этой страны за активную гуманитарную поддержку Украины, отметил теплое отношение австрийцев к вынужденным переселенцам из Украины.

Президент также рассказал дипломату о ключевых международных инициативах Украины, таких как формула мира, Grain from Ukraine и создание международного трибунала по преступлению российской агрессии, и призвал Австрию активно приобщаться к их практическому воплощению. Зеленский отметил важность поддержки со стороны Австрии получения Украиной статуса кандидата в члены Европейского союза.

Поздравляя посла Финляндии с началом дипломатической миссии в Украине, Зеленский поблагодарил за принятый накануне 12-йпакет оборонной поддержки.

Он подчеркнул, что официальный Хельсинки последовательно поддерживает инициативы Украины на международной арене и ее "будущее в европейской семье". Зеленский также выразил надежду на поддержку курса Украины на евроатлантическую интеграцию.

В ходе разговора с послом Ливии Зеленский поблагодарил за теплые слова в адрес Украины и заявил о заинтересованности "в выходе на новый уровень отношений между государствами". В частности, он пригласил Ливию присоединиться к реализации формулы мира и инициативе Grain from Ukraine.

Глава государства отметил, что Украина заинтересована в расширении представительства украинского бизнеса на Африканском континенте и намерена усилить свое дипломатическое присутствие в странах Африки уже в этом году.