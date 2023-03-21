Путин пригрозил, что РФ "вынуждена будет реагировать", если Великобритания поставит Украине бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран

Об этом 21 марта в Москве на совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

О том, что Великобритания вместе с танками Challenger 2 передаст Украине бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран, 20 марта сообщила замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди. Она указала, что "такие снаряды очень эффективны при поражении современных танков и бронированных машин".

"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", – прокомментировал Путин.

На сайте ООН говорится, что обедненный уран – это токсичный тяжелый металл, являющийся основным побочным продуктом обогащения урана. Он применяется в бронебойных боеприпасах, может также использоваться для увеличения прочности брони военной техники, например танков. При взрыве боеприпасов с ОУ высвобождается пыль окиси урана.

"Согласно результатам исследований, в проведении которых принимало участие МАГАТЭ, радиологическая угроза для населения и окружающей среды, создаваемая в результате локального загрязнения территории мелкими частицами обедненного урана вследствие применения соответствующих боеприпасов, не является значительной. В случаях, когда речь идет об обнаружении фрагментов или целых боеприпасов, содержащих обедненный уран, существует потенциальная опасность радиационного воздействия на людей, которые находятся в непосредственном контакте с такими фрагментами или боеприпасами", – сказано в описании металла на сайте ООН.

Опасность, которая создается вследствие такого контакта, может быть уменьшена, если власти примут "простые меры по сбору, хранению и утилизации таких фрагментов", добавили в ООН.

Как отмечает VoxUkraine, российская пропаганда распространяет сообщения о вреде таких снарядов и о том, что их якобы поставят к танкам Leopard 2 и Abrams. Это фейк, подчеркивает редакция: нет доказательств, что в танках Leopard 2 используют снаряды с обедненным ураном. Кроме того, Politico пишет, что политика США запрещает экспортировать танки Abrams с броней с обедненным ураном.