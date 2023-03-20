Визит Си Цзиньпина в Москву – дипломатическое прикрытие российских преступлений – Блинкен

"То, что президент Си [Цзиньпин] едет в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует обязанности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать те самые преступления", – сказал Блинкен.
Он добавил, что некоторые пункты "мирного плана" Китая соответствует усилиям, которые поддерживают США. Но любые призывы к прекращению огня, которое не включает вывод российских войск с территории Украины, будут фактически "поддерживать ратификацию российского завоевания", сказал Блинкен. Он добавил, что это лишь "позволит президенту Путину отдохнуть и переоборудовать свои войска, а затем возобновить войну".
Мир не должен быть "введен в заблуждение" никакими тактическими шагами России, поддерживаемыми Китаем или любой другой страной, чтобы "заморозить войну на своих условиях", добавил Блинкен.
Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой президента Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
Си Цзиньпин перед визитом в РФ написал статью для "Российской газеты". Издание опубликовало ее сегодня. По мнению Си Цзиньпина, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса". В частности, он заявил, что необходимо соблюдать цели и принципы Устава ООН, но также "уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности".
Путин перед приездом Си Цзиньпина в РФ заявил, что Россия открыта "к политико-дипломатическому урегулированию" войны с Украиной. По его словам, "кризис в Украине" был "спровоцирован и старательно подогревается Западом", чтобы сохранить доминирование на международной арене и "однополярный миропорядок". Он отметил, что Россия признательна Пекину "за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин".
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву. Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.
После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, считают западные СМИ.