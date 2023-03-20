Визит Си Цзиньпина в Москву – дипломатическое прикрытие российских преступлений – Блинкен

Блинкен: Китай не чувствует обязанности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине Фото: EPA

"То, что президент Си [Цзиньпин] едет в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует обязанности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине, и вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее предоставит дипломатическое прикрытие для России, чтобы она продолжала совершать те самые преступления", – сказал Блинкен.

Он добавил, что некоторые пункты "мирного плана" Китая соответствует усилиям, которые поддерживают США. Но любые призывы к прекращению огня, которое не включает вывод российских войск с территории Украины, будут фактически "поддерживать ратификацию российского завоевания", сказал Блинкен. Он добавил, что это лишь "позволит президенту Путину отдохнуть и переоборудовать свои войска, а затем возобновить войну".

Мир не должен быть "введен в заблуждение" никакими тактическими шагами России, поддерживаемыми Китаем или любой другой страной, чтобы "заморозить войну на своих условиях", добавил Блинкен.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что "очень и очень внимательно" наблюдает за поездкой президента Китая Си Цзиньпина в Москву, поскольку с опаской относится к возможным призывам к прекращению огня.