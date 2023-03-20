В Белом доме заявили, что "очень внимательно" следят за визитом Си Цзиньпина в Россию

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал в эфире телеканала, что любое прекращение огня в сложившихся обстоятельствах даст президенту России Владимиру Путину больше времени на вооружение, обучение мобилизованных и возобновление военных действий в любом выбранном им месте. Он отметил, что США отклонят любые призывы к прекращению огня вне встречи с высокими ставками.

Кирби назвал российско-китайские отношения "браком по расчету, а не по привязанности".

"Это две страны, у которых нет большого доверия друг к другу, но они находят общую цель в том, чтобы дать отпор Западу, отпор американскому лидерству", – сказал он.

Кирби добавил, что США не видели никаких подтверждений, что Си общался с президентом Украины Владимиром Зеленским перед визитом в РФ.

"Если вы собираетесь поехать в Москву, и вы собираетесь провести три дня с президентом Путиным, и вы узнаете его мнение о войне, которую он начал и которую он может закончить сегодня, вы должны хотя бы взять трубку и поговорить с президентом Зеленским и узнать здесь украинскую точку зрения", – сказал он.