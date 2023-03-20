В Белом доме заявили, что "очень внимательно" следят за визитом Си Цзиньпина в Россию

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сказал в эфире телеканала, что любое прекращение огня в сложившихся обстоятельствах даст президенту России Владимиру Путину больше времени на вооружение, обучение мобилизованных и возобновление военных действий в любом выбранном им месте. Он отметил, что США отклонят любые призывы к прекращению огня вне встречи с высокими ставками.
Кирби назвал российско-китайские отношения "браком по расчету, а не по привязанности".
"Это две страны, у которых нет большого доверия друг к другу, но они находят общую цель в том, чтобы дать отпор Западу, отпор американскому лидерству", – сказал он.
Кирби добавил, что США не видели никаких подтверждений, что Си общался с президентом Украины Владимиром Зеленским перед визитом в РФ.
"Если вы собираетесь поехать в Москву, и вы собираетесь провести три дня с президентом Путиным, и вы узнаете его мнение о войне, которую он начал и которую он может закончить сегодня, вы должны хотя бы взять трубку и поговорить с президентом Зеленским и узнать здесь украинскую точку зрения", – сказал он.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
О визите главы КНР в Москву стало известно 13 марта. По данным Reuters, планы визита Си Цзиньпина появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.
Си Цзиньпин перед визитом в РФ написал статью для "Российской газеты". По мнению главы КНР, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".
Путин перед приездом Си Цзиньпина в РФ заявил, что Россия открыта "к политико-дипломатическому урегулированию" войны с Украиной. По его словам, "кризис в Украине" был "спровоцирован и старательно подогревается Западом", чтобы сохранить доминирование на международной арене и "однополярный миропорядок". Он отметил, что Россия признательна Пекину "за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин".
20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву. Путин не прибыл в аэропорт, чтобы встретить его лично. Главу КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.
После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, считают западные СМИ.