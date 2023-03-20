После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским – СМИ

Это станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отметили СМИ.

Сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин прибудет в РФ с государственным визитом, который продлится три дня.

13 марта The Wall Street Journal также сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания также считают, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после того, как китайский лидер посетит Москву.

Си Цзиньпин перед визитом в РФ написал статью для "Российской газеты". Издание опубликовало ее сегодня. По мнению Си Цзиньпина, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", – считает председатель КНР.