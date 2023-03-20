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После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским – СМИ

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20 марта Си Цзиньпин прибудет в РФ с государственным визитом
20 марта Си Цзиньпин прибудет в РФ с государственным визитом
Фото: EPA

После визита в Москву глава КНР Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом говорится в материалах Financial Times и Deutsche Welle.

Это станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Зеленского с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, отметили СМИ.

Сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин прибудет в РФ с государственным визитом, который продлится три дня. 

13 марта The Wall Street Journal также сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Источники издания также считают, что разговор Си Цзиньпина и президента Украины состоится после того, как китайский лидер посетит Москву.

Си Цзиньпин перед визитом в РФ написал статью для "Российской газеты". Издание опубликовало ее сегодня. По мнению Си Цзиньпина, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

"Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", – считает председатель КНР.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

В Кремле заявляли, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят


Теги: Россия, СМИ, Украина, Китай, Си Цзиньпин, вторжение, война России против Украины, Deutsche Welle, визит
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