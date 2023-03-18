ГОРДОН
 
 
МИР

Си Цзиньпин и Путин будут обсуждать обход санкций и ситуацию в Украине – Институт исследования войны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Переговоры глав РФ и КНР начнутся 20 марта
Переговоры глав РФ и КНР начнутся 20 марта
Фото: ЕРА

Главными темами встречи главы КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина в Москве будут война в Украине и санкции. Об этом в оперативном анализе 17 марта пишет американский Институт исследования войны (ISW).

По его данным, китайский лидер использует свой визит в РФ, начинающийся 20 марта, для обсуждения схем уклонения от санкций, о которых он ранее, вероятно, договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Си Цзиньпин, вероятно, планирует обсудить схемы обхода санкций с Путиным и российскими официальными лицами, чтобы поддержать продажу и поставку в Россию китайского оборудования. Ранее ISW оценивал, что он с Лукашенко 1 марта подписал пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать обходу российских санкций за счет направления китайских товаров через Беларусь", – говорится в отчете.

Кроме того, китайский лидер постарается акцентировать внимание на заинтересованности Пекина в "миротворческом" процессе в Украине, считают аналитики института.

"Глава Китая, вероятно, стремится позиционировать его как беспристрастного стороннего посредника в переговорах между РФ и Украиной. 24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов, хотя остается неясным, какие конкретные предложения по урегулированию войны он несет", – добавляют эксперты ISW.

Так называемы мирный план был со скепсисом встречен на Западе.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что после встречи с Путиным Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, Си Цзиньпин, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Я была одержима своим телом". Мишина в трусах выставила бедро перед зеркалом (82679)
2
47-летняя Джоли показала "самую красивую прическу этой весны". Фото до и после (74827)
3
Мирзоян высказался о творчестве Винника, который был ведущим на его свадьбе с Тоней Матвиенко (72325)
4
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (47658)
5
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (33124)
6
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (24928)
7
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24443)
8
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (22655)
 
 
 
 