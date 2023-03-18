Си Цзиньпин и Путин будут обсуждать обход санкций и ситуацию в Украине – Институт исследования войны

По его данным, китайский лидер использует свой визит в РФ, начинающийся 20 марта, для обсуждения схем уклонения от санкций, о которых он ранее, вероятно, договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

"Си Цзиньпин, вероятно, планирует обсудить схемы обхода санкций с Путиным и российскими официальными лицами, чтобы поддержать продажу и поставку в Россию китайского оборудования. Ранее ISW оценивал, что он с Лукашенко 1 марта подписал пакет из 16 соглашений, которые могут способствовать обходу российских санкций за счет направления китайских товаров через Беларусь", – говорится в отчете.

Кроме того, китайский лидер постарается акцентировать внимание на заинтересованности Пекина в "миротворческом" процессе в Украине, считают аналитики института.

"Глава Китая, вероятно, стремится позиционировать его как беспристрастного стороннего посредника в переговорах между РФ и Украиной. 24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов, хотя остается неясным, какие конкретные предложения по урегулированию войны он несет", – добавляют эксперты ISW.

Так называемы мирный план был со скепсисом встречен на Западе.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что после встречи с Путиным Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.