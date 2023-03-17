Си Цзиньпин в Москве должен убедить Путина уйти из Украины – Сунак

По его словам, если цель Китая – сыграть важную роль в восстановлении суверенитета Украины, то Великобритания это только приветствует.
"Мы ясно понимаем, что любое мирное соглашение, не основанное на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем и впредь предлагать Китаю присоединиться к нашему общему призыву в адрес Путина вывести свои войска", – сказал пресс-секретарь Сунака журналистам.
О визите главы КНР в Москву стало известно 13 февраля. По данным Reuters, планы визита Си Цзиньпина появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.
13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как китайский лидер посетит Москву, сообщают источники издания.
17 марта Кремль подтвердил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в Москве 20 марта. Он планируют подписать "ряд важных двусторонних документов", сообщили в администрации президента РФ.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.