Си Цзиньпин в Москве должен убедить Путина уйти из Украины – Сунак

По его словам, если цель Китая – сыграть важную роль в восстановлении суверенитета Украины, то Великобритания это только приветствует.

"Мы ясно понимаем, что любое мирное соглашение, не основанное на суверенитете и самоопределении Украины, вообще не является мирным соглашением. Поэтому мы будем и впредь предлагать Китаю присоединиться к нашему общему призыву в адрес Путина вывести свои войска", – сказал пресс-секретарь Сунака журналистам.

О визите главы КНР в Москву стало известно 13 февраля. По данным Reuters, планы визита Си Цзиньпина появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.

13 марта The Wall Street Journal сообщила, что Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоится после того, как китайский лидер посетит Москву, сообщают источники издания.

17 марта Кремль подтвердил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в Москве 20 марта. Он планируют подписать "ряд важных двусторонних документов", сообщили в администрации президента РФ.