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Си Цзиньпин перед визитом в РФ заявил, что для выхода из "украинского кризиса" необходим диалог "в прагматичном ключе"

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По мнению Цзиньпина, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса"
По мнению Цзиньпина, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса"
Фото: ЕРА

Для прекращения боевых действий в Украине необходимо вести переговоры. Такое мнение перед визитом в РФ выразил председатель Китая Си Цзиньпин в статье, которую 20 марта опубликовала "Российская газета".

"С начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса. Китай на основе самой сути происходящего неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия к содействию примирению и мирным переговорам. Озвученный мной ряд видений служит основополагающим принципом Китая при украинском урегулировании. Речь, в частности, идет о необходимости соблюдать цели и принципы устава ООН, уважать резонные озабоченности всех государств в области безопасности, поддерживать все усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, и обеспечивать стабильность глобальных цепочек производства и поставок", – написал Цзиньпин.

По его мнению, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

"Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", – считает председатель КНР.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

Сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин прибудет в РФ с государственным визитом, который продлится три дня. 

The Wall Street Journal сообщила, что после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Китая планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования его в войне против Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Китай, Си Цзиньпин, война России против Украины, безопасность
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