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Си Цзиньпин прибыл в Москву. Путин его не встречал

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Китай готов вместе с Россией "стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве", заявил Си Цзиньпин
Китай готов вместе с Россией "стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве", заявил Си Цзиньпин
Фото: EPA

Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву (Россия) с государственным визитом. Об этом сообщают росСМИ, в частности пропагандистское агентство ТАСС.

СМИ отметило, что самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково около 12.59 по московскому времени (11.59 по Киеву).

Судя по опубликованным кадрам, президент РФ Владимир Путин не прибыл во Внуково, чтобы встретить Си Цзиньпина лично. Председателя КНР встретил вице-премьер-министр российского правительства Дмитрий Чернышенко.

"Китай и Россия – добрые соседи и надежные партнеры", – заявил Си Цзиньпин по прибытии в Россию, цитирует ТАСС.

Также он сказал, что Китай готов вместе с Россией "стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве", сообщает СМИ. По словам председателя КНР, его визит в РФ "придаст новый импульс развитию российско-китайских отношений и стратегическому взаимодействию".

С Путиным он хочет обсудить международные темы и наметить план "развития стратегического взаимодействия".

О визите главы КНР в Москву стало известно 13 марта. По данным Reuters, планы визита Си Цзиньпина появились после того, как Китай предложил посредничество в установлении мира в Украине, опубликовав в конце февраля свой "мирный план", что было встречено со скептицизмом на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китаем России.

Си Цзиньпин перед визитом в РФ написал статью для "Российской газеты". Издание опубликовало ее сегодня. По мнению Си Цзиньпина, предложенный Китаем "мирный план" отражает "единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса".

Путин перед приездом Си Цзиньпина в РФ заявил, что Россия открыта "к политико-дипломатическому урегулированию" войны с УкраинойПо его словам, "кризис в Украине" был "спровоцирован и старательно подогревается Западом", чтобы сохранить доминирование на международной арене и "однополярный миропорядок". Он отметил, что Россия признательна Пекину "за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин".

После визита в Москву Си Цзиньпин проведет телефонный разговор с Зеленским, считают западные СМИ.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

В то же время Зеленский считает, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. Президент Украины также заявил, что планирует встретиться с Си Цзиньпином

В Кремле заявляли, что "с большим вниманием" отнеслись к "мирному плану" Китая, но предпосылок к миру не видят

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, Си Цзиньпин, Кремль, Пекин, КНР
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