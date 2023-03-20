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Путин перед приездом Си Цзиньпина в РФ заявил, что Россия открыта "к политико-дипломатическому урегулированию" войны с Украиной

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По словам Путина, "кризис в Украине" был "спровоцирован и старательно подогревается Западом"
По словам Путина, "кризис в Украине" был "спровоцирован и старательно подогревается Западом"
Фото: ЕРА

Россия открыта "к политико-дипломатическому урегулированию" войны с Украиной. Об этом перед приездом председателя КНР Си Цзиньпина в РФ заявил российский президент Владимир Путин в статье для "Жэньминь Жибао", перевод которой 19 марта опубликовал сайт Кремля.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", – утверждает Путин.

По его словам, "кризис в Украине" был "спровоцирован и старательно подогревается Западом", чтобы сохранить доминирование на международной арене и "однополярный миропорядок".

"Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся", – написал президент РФ.

Он отметил, что Россия признательна Пекину "за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин".

Путин также добавил, что РФ приветствует "готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса".

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

Сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин прибудет в РФ с государственным визитом, который продлится три дня. 

The Wall Street Journal сообщила, что после встречи с Путиным глава Китая планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции и прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Цзиньпином Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования его в войне против Украины.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, НАТО, Си Цзиньпин, Кремль, война России против Украины
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