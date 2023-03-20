Путин перед приездом Си Цзиньпина в РФ заявил, что Россия открыта "к политико-дипломатическому урегулированию" войны с Украиной

По словам Путина, "кризис в Украине" был "спровоцирован и старательно подогревается Западом" Фото: ЕРА

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", – утверждает Путин.

По его словам, "кризис в Украине" был "спровоцирован и старательно подогревается Западом", чтобы сохранить доминирование на международной арене и "однополярный миропорядок".

"Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся", – написал президент РФ.

Он отметил, что Россия признательна Пекину "за взвешенную линию КНР в связи с происходящими в Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин".

Путин также добавил, что РФ приветствует "готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса".

24 февраля Китай обнародовал обширный план мирного урегулирования войны в Украине, состоящий из 12 пунктов. Этот "мирный план" был со скепсисом встречен на Западе.

Сегодня, 20 марта, Си Цзиньпин прибудет в РФ с государственным визитом, который продлится три дня.

The Wall Street Journal сообщила, что после встречи с Путиным глава Китая планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.