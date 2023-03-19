Андрющенко объяснил, почему Путин был в Мариуполе ночью. Видео

"Как выглядит проспект Мира сверху, где ночью катался Путин? Понимаете теперь, почему ночью?" – написал он, разместив видео.

Также Андрющенко рассказал, кто именно из местных жителей присутствует на визуальных материалах российских пропагандистов о поездке якобы Путина в Мариуполь.

В частности, речь идет о Дмитрии Лоткове и его жене Екатерине, которые, по словам Андрющенко, "во время войны и бомбежки мародерили на Курчатова"; отце Лоткова и друге Лотковых Алексее Бондаренко "по кличке Химик".

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".

Фото- или видеоматериалов с якобы визита Путина в оккупированный город на Донбассе Кремль не показал.