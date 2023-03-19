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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Андрющенко объяснил, почему Путин был в Мариуполе ночью. Видео

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Мариуполь россияне обстреливали, пока не захватили
Мариуполь россияне обстреливали, пока не захватили
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

В оккупированный Россией Мариуполь Донецкой области человек, похожий на президента РФ Владимира Путина, приезжал ночью потому, что днем видны разрушения, нанесенные городу российскими войсками. Это следует из сообщения советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко 19 марта в Telegram.

"Как выглядит проспект Мира сверху, где ночью катался Путин? Понимаете теперь, почему ночью?" – написал он, разместив видео.

Также Андрющенко рассказал, кто именно из местных жителей присутствует на визуальных материалах российских пропагандистов о поездке якобы Путина в Мариуполь.

В частности, речь идет о Дмитрии Лоткове и его жене Екатерине, которые, по словам Андрющенко, "во время войны и бомбежки мародерили на Курчатова"; отце Лоткова и друге Лотковых Алексее Бондаренко "по кличке Химик".

Пресс-служба Кремля утверждает, что Путин прилетел в Мариуполь на вертолете и на автомобиле "объехал несколько районов города, осмотрел береговую линию в районе яхт-клуба, здание театра, памятные места".

Фото- или видеоматериалов с якобы визита Путина в оккупированный город на Донбассе Кремль не показал.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Оккупанты не смогли взять город штурмом и начали сбрасывать на него авиабомбы и обстреливать. С начала марта Мариуполь находился в блокаде, со второй половины мая – в полной оккупации. Оборона города продолжалась 86 дней.

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживали украинские военные. Среди них – бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. 16 мая с "Азовстали" началась эвакуация украинских военнослужащих, в том числе тяжелораненых. Часть защитников Мариуполя уже вернулась из плена.

23 февраля 2023 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли немножечко больше", – добавил Данилов.

11 марта горсовет Мариуполя сообщал о двух взрывах, 12 марта прозвучали новые. 16 марта Андрющенко сообщил, что оккупанты устанавливают системы противовоздушной обороны посреди гражданской застройки. "Русня паркует системы ПВО "Бук" прямо посреди гражданской застройки", – написал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, Донецкая область, театр, Кремль, Мариуполь, советник, визит, разрушения
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