В Эстонии задержали политика, который ездил во временно оккупированный Мариуполь

Полиция задержала гражданина Эстонии и россиянина, у которого есть вид на жительство в стране. Их имена не разглашаются. Также среди задержанных – лидер движения Koos ("Вместе") Айво Петерсон. Политик не является членом парламента Эстонии, так как на прошлых выборах набрал недостаточное количество голосов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Петерсон неоднократно делал пророссийские заявления, отметил эстонский общественный вещатель ERR. Политик говорил "об огромной мощи российской армии", необходимости иметь хорошие отношения с соседом и, что Западу не следует помогать Украине.

Кроме того Петерсон посещал оккупированные Россией регионы Украины. В частности он ездил во временно оккупированный Мариуполь в этом году. В интервью телеканалу он рассказал, что его расходы на поездку были покрыты действующей в России организацией. По поводу визита в Мариуполь, он отметил, что город оккупирован "по мнению Украины", а РФ считает, что имеет "преимущественное право".

"Я все-таки выступаю за мир. Я стараюсь не задевать ни тех, ни других. Если вы смотрели мои обращения, вы прекрасно знаете, что я думаю", – ответил Петерсон на вопрос, что он лично думает по поводу Мариуполя.

После визита в оккупированный город Петерсон опубликовал репортаж о поездке.

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Видео: Koos Vmeste / YouTube