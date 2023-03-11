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В Эстонии задержали политика, который ездил во временно оккупированный Мариуполь

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Эстонский политик Петерсон неоднократно делал пророссийские заявления
Эстонский политик Петерсон неоднократно делал пророссийские заявления
Фото: Aivo Peterson / Facebook

Полиция безопасности Эстонии задержала троих человек по подозрению в создании связей против государства. Об этом 10 марта сообщила пресс-служба эстонской полиции.

Полиция задержала гражданина Эстонии и россиянина, у которого есть вид на жительство в стране. Их имена не разглашаются. Также среди задержанных – лидер движения Koos ("Вместе") Айво Петерсон. Политик не является членом парламента Эстонии, так как на прошлых выборах набрал недостаточное количество голосов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Петерсон неоднократно делал пророссийские заявления, отметил эстонский общественный вещатель ERR. Политик говорил "об огромной мощи российской армии", необходимости иметь хорошие отношения с соседом и, что Западу не следует помогать Украине.

Кроме того Петерсон посещал оккупированные Россией регионы Украины. В частности он ездил во временно оккупированный Мариуполь в этом году. В интервью телеканалу он рассказалчто его расходы на поездку были покрыты действующей в России организацией. По поводу визита в Мариуполь, он отметил, что город оккупирован "по мнению Украины", а РФ считает, что имеет "преимущественное право".

"Я все-таки выступаю за мир. Я стараюсь не задевать ни тех, ни других. Если вы смотрели мои обращения, вы прекрасно знаете, что я думаю", – ответил Петерсон на вопрос, что он лично думает по поводу Мариуполя.

После визита в оккупированный город Петерсон опубликовал репортаж о поездке. 

ВИДЕО
Видео: Koos Vmeste / YouTube
Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, политика, поезда, подозрение, визит
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