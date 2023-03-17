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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне установили систему ПВО посреди жилых кварталов оккупированного Мариуполя – советник мэра

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Мариуполь находится под российской оккупацией с весны 2022 года
Мариуполь находится под российской оккупацией с весны 2022 года
Фото: EPA

Российские оккупанты в Мариуполе устанавливают системы противовоздушной обороны посреди гражданской застройки. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram 16 марта.

"Дождались. Русня паркует системы ПВО "Бук" прямо посреди гражданской застройки. Почему нет? Один жилой дом уже сожгли обломками. Видимо, понравилось. Затем версия о баллонах, кранах, самолетах – все по плану", – написал он.

К посту Андрющенко прикрепил соответствующее видео.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В конце февраля в Мариуполе также были взрывы. Так, 22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли  немножечко больше", – добавил Данилов.

11 марта горсовет Мариуполя сообщал о двух взрывах. Вследствие работы российской ПВО пострадал частный дом, информировал Андрющенко. 

12 марта возле Мариуполя прозвучали новые взрывы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Мариуполь, ПВО, война России против Украины, Петр Андрющенко
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