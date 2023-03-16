У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Рашисты будут отвечать за каждую забранную украинскую жизнь – Зеленский

"Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе [Донецкой области]. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект был сознательно разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точное количество погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней. За каждое из них государство-зло будет отвечать", – сказал президент.

Он напомнил, что год назад были оккупированы части Киевской и Харьковской области, российские войска занимали другие позиции на юге страны.

"Но уже тогда мы начали их гнать. Настанет день, и мы освободим Мариуполь. Весь наш юг. Весь наш восток. Так же, как мы освобождали другие наши города", – добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что однажды будет создан трибунал, "возвращающий справедливость украинскому народу".

"Всю юридическую работу мы проделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Каждый день мы приближаем возвращение справедливости для Украины. Каждый день работаем ради этого. Генеральный прокурор и его офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, мой офис. У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. А если кто-то из террористов надеется где-то там спрятаться... Не получится... Все рашисты будут отвечать. Будут отвечать за каждую забранную украинскую жизнь", – заявил Зеленский.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube