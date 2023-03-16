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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Рашисты будут отвечать за каждую забранную украинскую жизнь – Зеленский

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Зеленский: Настанет день, и мы освободим Мариуполь
Зеленский: Настанет день, и мы освободим Мариуполь
Фото: president.gov.ua

Все виновники военных преступлений против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов. Об этом в вечернем обращении 16 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский. Видео обращения опубликовала пресс-служба главы государства.

"Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе [Донецкой области]. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект был сознательно разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точное количество погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней. За каждое из них государство-зло будет отвечать", – сказал президент.

Он напомнил, что год назад были оккупированы части Киевской и Харьковской области, российские войска занимали другие позиции на юге страны. 

"Но уже тогда мы начали их гнать. Настанет день, и мы освободим Мариуполь. Весь наш юг. Весь наш восток. Так же, как мы освобождали другие наши города", – добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что однажды будет создан трибунал, "возвращающий справедливость украинскому народу". 

"Всю юридическую работу мы проделаем. Всех партнеров, которые для этого необходимы, мобилизуем. Это уже делается. Каждый день мы приближаем возвращение справедливости для Украины. Каждый день работаем ради этого. Генеральный прокурор и его офис, украинские правоохранители, спецслужбы, правительство, дипломаты, мой офис. У рашизма не получится остаться безнаказанным злом. Наказание будет. А если кто-то из террористов надеется где-то там спрятаться... Не получится... Все рашисты будут отвечать. Будут отвечать за каждую забранную украинскую жизнь", – заявил Зеленский.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

16 марта 2022 года после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов мирные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.

Теги: Россия, Украина, Мариуполь, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины, трибунал, Офис президента Украины, российские военные
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