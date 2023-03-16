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ДЕНЬГИ

Зеленский: Дело о евробондах на $3 млрд нужно рассматривать в контексте "кремлевской взятки Януковичу"

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Российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине "использовались фактически как часть агрессии против нашего государства", отметил Зеленский
Российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине "использовались фактически как часть агрессии против нашего государства", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Дело о евробондах на $3 млрд в судах Великобритании надо рассматривать как "дело о кремлевской взятке [тогдашнему президенту Виктору] Януковичу".

Такое мнение 15 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины, высказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Верховный суд Великобритании 15 марта вынес решение по займу на $3 млрд, который осенью 2013 года Янукович взял у президента РФ Владимира Путина. Суд принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

"Есть сегодня и важное решение в Лондоне – по делу о кремлевской взятке Януковичу еще в 2013 году. Когда российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине использовались фактически как часть агрессии против нашего государства. Агрессии, которая началась уже тогда – политически, экономически, а впоследствии и спецслужбами, военной силой, – сказал Зеленский в видеообращении. – Именно в таком контексте и следует рассматривать дело о €3 млрд евробондов. Полностью рассматривать. И это справедливо".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/233085612518687/

В Министерстве финансов Украины решение Верховного суда Великобритании назвали "большой победой справедливости и верховенства права".

В судебном решении говорится, что по версии Украины, Киев совершил сделку после "массивного экономического и политического" давления со стороны России, чтобы побудить Украину не заключать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Это давление было незаконным в соответствии с международным правом, говорится в решении суда. Там также сказано, что позже РФ незаконно аннексировала Крым.

"Успех защиты Украины зависит от того, сможет ли она доказать, что Россия угрожала применением силы и что эти угрозы были причиной решения Украины заключить соглашение", – говорится в постановлении суда.

В то же время России теперь необходимо доказывать, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Киева выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы РФ как один из инструментов против Украины, добавили в Минфине.

Контекст:

В декабре 2013 года Путин и Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже в декабре 2013 года и выкуплены Россией.

В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и €600 млн согласились на их реструктуризацию.

Украина не получила согласия России на реструктуризацию еврооблигаций на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года.

В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату $3 млрд по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае того же года Украина подала документы о своей защите в рамках этого судебного процесса.

В марте 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска Российской Федерации к Украине в деле о евробондах на сумму $3 млрд. В минфине РФ заявили, что, согласно решению Высокого суда, Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также проценты. В Минфине Украины сообщали, что обжаловали решение суда Лондона

Во время предварительных слушаний в апелляционной инстанции, состоявшихся в январе 2018 года, Украина обвиняла РФ в политическом давлении, которым сопровождалось выделение денег в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии постановил провести полноценный судебный процесс для разбирательства по одному из четырех аргументов Украины в споре с Россией. Украинская сторона утверждает, что кредит на $3 млрд был взят под "неправомерным давлением", с принуждением к сделке. В ноябре РФ обжаловала это решение

9 декабря 2019 года в Верховном суде Великобритании начались слушания по жалобам сторон. РФ не согласна с решением апелляционного суда о рассмотрении дела по полной процедуре, также она оспаривает довод Украины о "принуждении". Украина в основном удовлетворена вердиктом апелляционного суда, однако оспаривает три тезиса из его решения.

В декабре 2020 года Верховный суд Великобритании завершил рассмотрение жалоб Украины и России.

Теги: Виктор Янукович, Россия, Украина, Великобритания, Кремль, угрозы, евробонды, деньги, Владимир Зеленский, еврооблигации, финансы, президент, суд, обращение
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