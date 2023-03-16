Зеленский: Дело о евробондах на $3 млрд нужно рассматривать в контексте "кремлевской взятки Януковичу"

Российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине "использовались фактически как часть агрессии против нашего государства", отметил Зеленский Фото: president.gov.ua

Такое мнение 15 марта в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента Украины, высказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Верховный суд Великобритании 15 марта вынес решение по займу на $3 млрд, который осенью 2013 года Янукович взял у президента РФ Владимира Путина. Суд принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

"Есть сегодня и важное решение в Лондоне – по делу о кремлевской взятке Януковичу еще в 2013 году. Когда российские деньги и грязные схемы с тогдашними политиками в Украине использовались фактически как часть агрессии против нашего государства. Агрессии, которая началась уже тогда – политически, экономически, а впоследствии и спецслужбами, военной силой, – сказал Зеленский в видеообращении. – Именно в таком контексте и следует рассматривать дело о €3 млрд евробондов. Полностью рассматривать. И это справедливо".

В Министерстве финансов Украины решение Верховного суда Великобритании назвали "большой победой справедливости и верховенства права".

В судебном решении говорится, что по версии Украины, Киев совершил сделку после "массивного экономического и политического" давления со стороны России, чтобы побудить Украину не заключать Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Это давление было незаконным в соответствии с международным правом, говорится в решении суда. Там также сказано, что позже РФ незаконно аннексировала Крым.

"Успех защиты Украины зависит от того, сможет ли она доказать, что Россия угрожала применением силы и что эти угрозы были причиной решения Украины заключить соглашение", – говорится в постановлении суда.

В то же время России теперь необходимо доказывать, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Киева выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы РФ как один из инструментов против Украины, добавили в Минфине.