Верховный суд Великобритании вынес решение по "долгу Януковича" на $3 млрд

Успех защиты Украины зависит от того, сможет ли она доказать, что Россия угрожала ей применением силы, говорится в решении суда Фото: depositphotos.com

Суд принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

В Министерстве финансов Украины решение суда назвали "большой победой справедливости и верховенства права".

"Верховный суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения, основанные на фактах угроз агрессии России, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде... Верховный суд, являющийся самым высоким судом в системе судов Соединенного Королевства, поддержал позицию Украины, которую она заявляла много лет подряд", – заявили в ведомстве.

В судебном решении говорится, что, по версии Украины, Киев совершил сделку после "массивного экономического и политического" давления со стороны России, чтобы побудить Украину не заключать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Это давление было незаконным в соответствии с международным правом, говорится в решении суда. Там также сказано, что позже РФ незаконно аннексировала Крым.

"Успех защиты Украины зависит от того, сможет ли она доказать, что Россия угрожала применением силы и что эти угрозы были причиной решения Украины заключить соглашение", – говорится в постановлении суда.

В то же время России теперь необходимо доказывать, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Киева выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы РФ как один из инструментов против Украины, добавили в Минфине.

"Все доказательства будут предоставлены суду для изучения под пристальным наблюдением мирового сообщества. Правда и справедливость на стороне Украины. Как в суде, так и на поле боя Украина будет бороться против России до конца, с полной верой, что в конечном итоге победа будет за Украиной", – заявили в Минфине.

Решение Верховного суда Великобритании прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина одержала очередную победу над агрессором – в Верховном суде Великобритании по делу о еврооблигациях на сумму $3 млрд. Суд решил, что защита Украины на основании фактов угроз агрессии РФ должна получить полную процедуру. Справедливость будет за нами!" – заявил Зеленский.

Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді * у справі щодо єврооблігацій на суму * 3 млрд. Суд вирішив, що захист * на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2023