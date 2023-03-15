Верховный суд Великобритании вынес решение по "долгу Януковича" на $3 млрд

Суд принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.
В Министерстве финансов Украины решение суда назвали "большой победой справедливости и верховенства права".
"Верховный суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины относительно принуждения, основанные на фактах угроз агрессии России, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде... Верховный суд, являющийся самым высоким судом в системе судов Соединенного Королевства, поддержал позицию Украины, которую она заявляла много лет подряд", – заявили в ведомстве.
В судебном решении говорится, что, по версии Украины, Киев совершил сделку после "массивного экономического и политического" давления со стороны России, чтобы побудить Украину не заключать соглашение об ассоциации с Европейским союзом. Это давление было незаконным в соответствии с международным правом, говорится в решении суда. Там также сказано, что позже РФ незаконно аннексировала Крым.
"Успех защиты Украины зависит от того, сможет ли она доказать, что Россия угрожала применением силы и что эти угрозы были причиной решения Украины заключить соглашение", – говорится в постановлении суда.
В то же время России теперь необходимо доказывать, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Киева выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы РФ как один из инструментов против Украины, добавили в Минфине.
"Все доказательства будут предоставлены суду для изучения под пристальным наблюдением мирового сообщества. Правда и справедливость на стороне Украины. Как в суде, так и на поле боя Украина будет бороться против России до конца, с полной верой, что в конечном итоге победа будет за Украиной", – заявили в Минфине.
Решение Верховного суда Великобритании прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Украина одержала очередную победу над агрессором – в Верховном суде Великобритании по делу о еврооблигациях на сумму $3 млрд. Суд решил, что защита Украины на основании фактов угроз агрессии РФ должна получить полную процедуру. Справедливость будет за нами!" – заявил Зеленский.
Україна здобула чергову перемогу над агресором – у Верховному суді * у справі щодо єврооблігацій на суму * 3 млрд. Суд вирішив, що захист * на підставі фактів погроз агресії РФ має отримати повну процедуру. Справедливість буде за нами!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2023
В декабре 2013 года Путин и Янукович договорились о выделении кредита в сумме $15 млрд через размещение украинских ценных бумаг. Облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже в декабре 2013 года и выкуплены Россией.
В октябре 2015 года держатели 13 из 14 выпусков еврооблигаций Украины на общую сумму $14,36 млрд и €600 млн согласились на их реструктуризацию.
Украина не получила согласия России на реструктуризацию еврооблигаций на $3 млрд со сроком погашения 20 декабря 2015 года.
В декабре 2015 года Кабинет Министров Украины ввел мораторий на выплату $3 млрд по еврооблигациям.
В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга, а в мае того же года Украина подала документы о своей защите в рамках этого судебного процесса.
В марте 2017 года Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска Российской Федерации к Украине в деле о евробондах на сумму $3 млрд. В минфине РФ заявили, что, согласно решению Высокого суда, Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме $3 млрд, а также проценты. В Минфине Украины сообщали, что обжаловали решение суда Лондона.
Во время предварительных слушаний в апелляционной инстанции, состоявшихся в январе 2018 года, Украина обвиняла РФ в политическом давлении, которым сопровождалось выделение денег в 2013 году, когда президентом Украины был Виктор Янукович.
В сентябре 2018 года Апелляционный суд Англии постановил провести полноценный судебный процесс для разбирательства по одному из четырех аргументов Украины в споре с Россией. Украинская сторона утверждает, что кредит на $3 млрд был взят под "неправомерным давлением", с принуждением к сделке. В ноябре РФ обжаловала это решение.
9 декабря 2019 года в Верховном суде Великобритании начались слушания по жалобам сторон. РФ не согласна с решением апелляционного суда о рассмотрении дела по полной процедуре, также она оспаривает довод Украины о "принуждении". Украина в основном удовлетворена вердиктом апелляционного суда, однако оспаривает три тезиса из его решения.
В декабре 2020 года Верховный суд Великобритании завершил рассмотрение жалоб Украины и России.