Зеленский в годовщину уничтожения россиянами драмтеатра в Мариуполе: Не простим оккупантам ни одной сломанной судьбы

Он напомнил, что год назад Россия целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя.

"Рядом со зданием была надпись "Дети", которую невозможно было не заметить. Там скрывались от обстрелов сотни людей. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашей страны, нашего народа. Не простим оккупантам ни одной сломанной судьбы. Помним всех, чью жизнь унес российский террор", – написал президент.