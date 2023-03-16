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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский в годовщину уничтожения россиянами драмтеатра в Мариуполе: Не простим оккупантам ни одной сломанной судьбы

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Оккупанты 16 марта 2022 года сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе
Оккупанты 16 марта 2022 года сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе
Фото: EPA

Россия будет нести ответственность за преступления против Украины, в том числе за бомбардировку драмтеатра в Мариуполе Донецкой области, где от обстрелов прятались жители города. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 марта в Telegram.

Он напомнил, что год назад Россия целенаправленно сбросила сверхмощную бомбу на драматический театр в центре Мариуполя.

"Рядом со зданием была надпись "Дети", которую невозможно было не заметить. Там скрывались от обстрелов сотни людей. Шаг за шагом мы идем к тому, чтобы обеспечить полную ответственность государства-террориста за совершенное против нашей страны, нашего народа. Не простим оккупантам ни одной сломанной судьбы. Помним всех, чью жизнь унес российский террор", – написал президент.

Контекст:

16 марта 2022 года после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов мирные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Донецкая область, театр, Мариуполь, обстрелы, война России против Украины, бомба
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