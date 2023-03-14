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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мариуполе школьников заставляют поднимать российский флаг и слушать гимн – горсовет

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Каждая неделя в школах Мариупольського района начинается с так называемого патриотического воспитания, сообщили в горсовете
Каждая неделя в школах Мариупольського района начинается с так называемого патриотического воспитания, сообщили в горсовете
Фото: EPA

В школах временно захваченного Мариупольского района Донецкой области оккупанты заставляют детей поднимать флаг РФ и слушать российский гимн. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба городского совета Мариуполя.

"Каждая неделя в школах начинается с так называемого патриотического воспитания, а на самом деле – промывки мозгов детей. Их заставляют выстраваться в линейку, слушать гимн государства-террориста и поднимать его флаг", – говорится в сообщении.

Кроме того, в школах оккупированного Мариупольского района еще и "героизируют убийц", сообщили в горсовете. На стендах в учебных заведениях захватчики развесили истории оккупантов с надписью "Герои "ДНР".

"Исходя из тенденции, скоро будут прославлять вагнеровцев – освобожденных заключенных, осужденных за насилие и убийства. Вот такой пример навязывают россияне нашим детям", – сообщила пресс-служба горсовета Мариуполя.

Контекст:

Мэр временно захваченного Мелитополя Запорожской области 12 марта также сообщал, что оккупанты используют школы на временно оккупированных территориях исключительно для "промывания мозгов юным украинцам".

2 марта Генштаб сообщил, что во многих школах на временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты начиная с первого класса ввели обязательные так называемые кадетские классы. Учащихся обязывают носить униформу и проводят дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию. Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийски настроенных местных жителей без педагогического образования, сообщили в Генштабе.

1 февраля 2023 года в Генштабе ВСУ проинформировали, что в Старобельске Луганской области оккупанты заставляют родителей отдавать детей в казацко-кадетский корпус для "правильного патриотического воспитания".

Теги: Россия, Мариуполь, ДНР, российская агрессия, школьники, война России против Украины, школа
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