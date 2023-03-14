В оккупированном Мариуполе школьников заставляют поднимать российский флаг и слушать гимн – горсовет

Каждая неделя в школах Мариупольського района начинается с так называемого патриотического воспитания, сообщили в горсовете Фото: EPA

"Каждая неделя в школах начинается с так называемого патриотического воспитания, а на самом деле – промывки мозгов детей. Их заставляют выстраваться в линейку, слушать гимн государства-террориста и поднимать его флаг", – говорится в сообщении.

Кроме того, в школах оккупированного Мариупольского района еще и "героизируют убийц", сообщили в горсовете. На стендах в учебных заведениях захватчики развесили истории оккупантов с надписью "Герои "ДНР".

"Исходя из тенденции, скоро будут прославлять вагнеровцев – освобожденных заключенных, осужденных за насилие и убийства. Вот такой пример навязывают россияне нашим детям", – сообщила пресс-служба горсовета Мариуполя.