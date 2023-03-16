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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию обогревателей переселенцам в Днепре

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Обогреватели от Фонда получили переселенцы, которые теперь живут в Одесской, Ровенской, Днепропетровской и Донецкой областях
Обогреватели от Фонда получили переселенцы, которые теперь живут в Одесской, Ровенской, Днепропетровской и Донецкой областях
Фото: akhmetovfoundation.org

Вынужденные переселенцы из Мариуполя получили очередную партию обогревателей от Фонда Рината Ахметова, приборы поступили в одно из общежитий в Днепре. Об этом 16 марта сообщили в пресс-службе Фонда.

"С начала полномасштабной войны Фонд передал 1000 обогревателей. Все они передавались украинцам, которых государство-агрессор лишило жилья или создало условия, когда быть там, где раньше, стало невозможным. Сейчас люди находятся в "местах компактного проживания внутренне перемещенных лиц" – общежитиях, модульных городках и так далее", – отметили в Фонде.

Обогреватели от Фонда получили переселенцы, которые теперь живут в Одесской, Ровенской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Доставка обогревателей происходила в рамках логистического партнерства за счет "Новой почты".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: СКМ, Мариуполь, отопление, Днепр, помощь, переселенцы
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