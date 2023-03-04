Фонд Рината Ахметова передал обогреватели в места компактного проживания переселенцев в Одессе

Всего в рамках инициативы Фонд Рината Ахметова передал около 1000 таких приборов Фото: akhmetovfoundation.org

"Фонд Рината Ахметова системно поддерживает людей, нашедших временное убежище в местах компактного проживания внутри перемещенных лиц. Недавно очередная партия обогревателей для переселенцев поступила в один из таких центров в Одессе. Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова передано около 1000 таких приборов", – сказано в сообщении.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за счет "Новой почты".

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.