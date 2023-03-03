В Одессе хотят переименовать районы, названные в честь российского и советского полководцев

"Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский", – сказано в сообщении.

Помимо этого, членами историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский, добавили в пресс-службе.

В настоящее время в Одессе четыре района: Суворовский, Киевский, Малиновский и Приморский.

Александр Суворов – российский полководец, основоположник российской военной теории. Ранее в Одессе демонтировали памятник Суворову. Родион Малиновский – уроженец Одессы, советский военачальник, маршал Советского Союза.