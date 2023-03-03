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В Одессе хотят переименовать районы, названные в честь российского и советского полководцев

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Суворовский район Одессы могут переименовать
Суворовский район Одессы могут переименовать
Фото: Alexey M / wikipedia.org

Историко-топонимическая комиссия при мэрии Одессы приняла решение о переименовании Суворовского района в Пересыпский, Малиновского района – в Хаджибейский. Об этом 2 марта сообщила в Telegram пресс-служба городского совета Одессы.

"Только что на заседании историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Суворовский район города в Пересыпский", – сказано в сообщении.

Помимо этого, членами историко-топонимической комиссии было принято решение рекомендовать депутатам горсовета переименовать Малиновский район города в Хаджибейский, добавили в пресс-службе.

В настоящее время в Одессе четыре района: Суворовский, Киевский, Малиновский и Приморский.

Александр Суворов – российский полководец, основоположник российской военной теории. Ранее в Одессе демонтировали памятник СуворовуРодион Малиновский – уроженец Одессы, советский военачальник, маршал Советского Союза.

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями (в Ужгороде – 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25). Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный в 1969 году.

В июне 2022 года в Украине при Министерстве культуры и Украинском институте национальной памяти был создан новый орган – Совет по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Он занимается, в частности, координацией переименования топонимов и демонтажа советских памятников.

Большая часть украинцев позитивно относятся к переименованию топонимов, названия которых связаны с СССР, Россией или Российской империей и их деятелями. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, опубликованные 20 января.

Теги: Россия, Украина, Одесса, СССР, депутаты, горсовет, декоммунизация, переименование
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