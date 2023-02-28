В прифронтовую Дружковку доставили 5,5 тыс. продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова

"Помощь от Фонда Рината Ахметова получаем впервые, очень благодарны за поддержку", – цитирует пресс-служба местную жительницу.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал почти 173 тыс. наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.