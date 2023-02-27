Переселенцы из Краматорска получили в Днепре гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

"В центр могут обратиться поселившиеся в Днепре и Днепропетровской области краматорцы. Каждый из переданных наборов содержит продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал Днепропетровской области более 66 тыс. продуктовых наборов", – сказано в сообщении.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.