Фонд Рината Ахметова подвел итоги оказанной помощи за период с 2014 года и по 24 февраля 2023-го

За это время Фонд передал для жителей Украины:
- 13 миллионов продуктовых наборов;
- около 800 тысяч единиц медикаментов для медицинских учреждений и населения;
- примерно 90 тысяч гигиенических наборов;
- 1 тысячу обогревателей для мест компактного проживания внутренне перемещенных лиц.
Также за этот период:
- более 64 тысяч человек получили психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова;
- около 47 тысяч человек были эвакуированы и расселены;
- 11 тысяч человек получили адресную помощь на лечение;
- около 4,7 тысячи детей отдохнули в лагере в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины";
- 134 курса реабилитации были проведены для детей, получивших ранения из-за боевых действий в Украине.
В частности, за это время в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вошло более 60 тысяч историй. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.