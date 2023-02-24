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Фонд Рината Ахметова подвел итоги оказанной помощи за период с 2014 года и по 24 февраля 2023-го

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С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек
С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек
Фото: System Capital Management / Facebook

В годовщину полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Фонд подвел итоги оказанной помощи за период с 2014 года и по 24 февраля 2023-го. Фонд поддерживает людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах: продуктами, медикаментами, помогает в лечении и реабилитации, оказывает психологическую поддержку. Об этом сообщили 24 февраля в пресс-службе Фонда.

За это время Фонд передал для жителей Украины:

  • 13 миллионов продуктовых наборов;
  • около 800 тысяч единиц медикаментов для медицинских учреждений и населения;
  • примерно 90 тысяч гигиенических наборов;
  • 1 тысячу обогревателей для мест компактного проживания внутренне перемещенных лиц.

Также за этот период:

  • более 64 тысяч человек получили психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова;
  • около 47 тысяч человек были эвакуированы и расселены;
  • 11 тысяч человек получили адресную помощь на лечение;
  • около 4,7 тысячи детей отдохнули в лагере в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины";
  • 134 курса реабилитации были проведены для детей, получивших ранения из-за боевых действий в Украине.

В частности, за это время в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вошло более 60 тысяч историй. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.

Теги: СКМ, помощь, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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