Фонд Рината Ахметова подвел итоги оказанной помощи за период с 2014 года и по 24 февраля 2023-го

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек Фото: System Capital Management / Facebook

За это время Фонд передал для жителей Украины:

13 миллионов продуктовых наборов;

около 800 тысяч единиц медикаментов для медицинских учреждений и населения;

примерно 90 тысяч гигиенических наборов;

1 тысячу обогревателей для мест компактного проживания внутренне перемещенных лиц.

Также за этот период:

более 64 тысяч человек получили психологическую помощь от Фонда Рината Ахметова;

около 47 тысяч человек были эвакуированы и расселены;

11 тысяч человек получили адресную помощь на лечение;

около 4,7 тысячи детей отдохнули в лагере в рамках проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирное лето детям Украины";

134 курса реабилитации были проведены для детей, получивших ранения из-за боевых действий в Украине.

В частности, за это время в архив музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова вошло более 60 тысяч историй. Это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.