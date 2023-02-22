Фонд Рината Ахметова провел урок по безопасности на дороге и подарил светоотражающие браслеты детям-переселенцам из Мариуполя

Урок прошел в столичном центре "Я – Мариуполь", его посетили около полусотни детей в возрасте от восьми до 14 лет. Для них подготовили тематические загадки, разминки и другие интересные занятия.

Ведущие в образах известных киноперсонажей в игровой форме рассказывали детям об особенностях поведения вблизи проезжей части, опасных дорожных ситуациях, а также о том, как влияет на безопасность пешеходов использование светоотражающих элементов.

"Малышам было очень интересно! На самом деле это очень полезно и познавательно. Я, со своей стороны, имела возможность лишний раз все эти правила повторить. Благодарю вас!" – поделилась 14-летняя Варвара.

По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.