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Фонд Рината Ахметова провел урок по безопасности на дороге и подарил светоотражающие браслеты детям-переселенцам из Мариуполя

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Урок прошел в столичном центре "Я Мариуполь"
Урок прошел в столичном центре "Я – Мариуполь"
Фото: akhmetovfoundation.org

Фонд Рината Ахметова провел открытый урок для детей-переселенцев из Мариуполя по безопасности движения пешеходов, в частности в темное время суток. В конце мероприятия каждый из участников получил от Фонда светоотражающий браслет, который поможет водителям заранее увидеть детей на дороге. Об этом сообщили 22 февраля в пресс-службе Фонда.

Урок прошел в столичном центре "Я – Мариуполь", его посетили около полусотни детей в возрасте от восьми до 14 лет. Для них подготовили тематические загадки, разминки и другие интересные занятия.

Ведущие в образах известных киноперсонажей в игровой форме рассказывали детям об особенностях поведения вблизи проезжей части, опасных дорожных ситуациях, а также о том, как влияет на безопасность пешеходов использование светоотражающих элементов.

"Малышам было очень интересно! На самом деле это очень полезно и познавательно. Я, со своей стороны, имела возможность лишний раз все эти правила повторить. Благодарю вас!" – поделилась 14-летняя Варвара.

По программе "Ринат Ахметов – Детям" поддержку получили более 5 млн детей Украины.

Теги: Фонд Рината Ахметова, дети, безопасность, дороги
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