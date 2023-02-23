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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Рината Ахметова передал в Днепр почти 4 тыс. продуктовых наборов для переселенцев из Луганской области

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили для переселенцев очередную партию помощи – почти 4 тыс. продуктовых наборов передали в гуманитарный хаб Северодонецкой городской ВГА, которая работает сейчас в Днепре. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе Фонда.

"Обратиться и получить продовольственную поддержку от Фонда могут северодончане, которые переехали из временно оккупированного города и поселились в Днепропетровской области. Каждый из переданных наборов содержит продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупы, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье", – сказано в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны Фонд передал Днепропетровской области более 66 тыс. продуктовых наборов.

За это время Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тыс. наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Теги: Луганская область, Днепр, продукты, Северодонецк, помощь, переселенцы, Фонд Рината Ахметова, война России против Украины
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