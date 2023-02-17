Украинский Auchan потребовал объяснений от французского офиса по информации о поставке товаров российским военным

"Auchan Україна" требует объяснений французского офиса! Мы шокированы информацией, которая была опубликована в журналистском расследовании о помощи армии страны агрессора. Мы сразу же обратились в офис во Франции. Они опровергают эту информацию", – заявили в сети.

"Auchan Україна" ожидает, что французский офис Auchan выпустит официальное заявление по этому поводу.

17 февраля журналисты-расследователи российского издания The Insider, французской газеты Le Monde и международного сообщества Bellingcat выпустили материал, в котором говорится, что сеть Auchan в России поставляла оккупационным войскам различные товары под видом "гуманитарной помощи".

Согласно международному праву, гуманитарной помощью во время международных конфликтов считается лишь помощь мирному населению. Поддержка же одной из воюющих сторон может подвести Auchan под санкции и привести к уходу компании с российского рынка, подчеркнул The Insider. В РФ 230 магазинов сети Auchan с оборотом €3,2 млрд в год. Это 10% сети.

На сайте украинской сети говорится, что Auchan работает в 12 странах Европы, Азии и Африки и является 11-м мировым дистрибьютором продуктов питания.